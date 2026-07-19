公投票合一 廖達琪：誤蓋、誤投機率大增

藍白近期力推將鞭刑、安樂死等公投案綁年底選戰，並提案修法將多項公投案合併印製於同張選票。學者表示，公投制度應回歸保障人民參政權與實質社會討論的本質，行政機關不應以「技術困難」杯葛決策，但也須嚴防「政治操作」凌駕民意共識。

針對鞭刑等議題是否適合公投，開南大學法律學院兼任副教授、前監委仉桂美認為，現行法制並無限制人道或專業議題不可公投，公投的基礎在於人民的「法感情」與多數決，而非純粹的專業判斷。她強調，政府的存在應是配合人權保障，立法院擁有「政策形成權」，行政機關應排除技術障礙以執行決策，不應以「怕麻煩」為由限制人民行使公權力。她指出，二○一八年的混亂主因是事前規畫不周，而非案子過多。

中山大學政治學研究所榮譽退休教授廖達琪則反對併票作法，認為這與簡化選務並無直接關聯，將多個題目印在同張選票，會大幅增加民眾「誤蓋、誤投」的機率。在開票實務上，由於每一項仍須逐一唱票、核對，並不會節省開票時間，反而讓選務人員更加辛苦。