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公投票合一 中選會憂開票爭議變多

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
2018年九合一選舉當天，同時有十項公投案投開票。 聯合報系資料照
2018年九合一選舉當天，同時有十項公投案投開票。 聯合報系資料照

藍白目前共提出六項公投案，預計今年併同九合一大選舉行。為免二○一八年投開票亂象再現，藍白立院黨團提出公投法修正草案，舉行兩項以上公投案時，將各公投案印同張公投票。但中選會人士表示，對改善選務便捷性的差異不大，在野黨提這樣的修法，效益不大。

國民黨團提出反廢死、重啟核電公投案，國民黨立委洪孟楷領銜提出鞭刑公投案，民眾黨團提出移轉投票、安樂死公投案，皆已在立法院逕付二讀，藍白拚此六案綁年底大選。

針對在野黨提案主張多項公投案合併一張公投票印製，中選會主委游盈隆日前表示，此舉雖便於發放公投票，但效益仍有待評估，恐怕治絲益棼，解決的問題遠比製造的問題少。

中選會人士實際看過藍白提案後表示，中選會雖尚未討論，但擔憂重演二○一八年的投、開票亂象，當公投案一多，容易造成領票、投票跟開票較為複雜的情況。藍白提出修法，將二項以上公投案集中到一張票，對投、開票的技術面幫助不大，以二○一八年同時有十項公投進行為例，當時是領取十張票，若改成印製在同一張選票，差異不大，因為一樣要進行領票，再去圈選處投票。

這名中選會人士表示，根據中選會推演選務，公投案若改成印製在同一張公投票，開票爭議可能更多，例如究竟各公投案個別開票，還是數項公投案直接一起開，還待中選會討論。

中選會人士說，有人認為印製在同一張公投票直接打開唱票會較快，但根據他收集的意見，過去在開票時「可以同時開票」，比如有數項公投案，就將選務人員分組進行開票，但都印製在同張票的話就不能同時進行，不見得會縮短開票時間跟提高效率。

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