公投票合一 地方選委會：增加混亂干涉投票

年底公投綁大選，政黨競相提案。基層選務人員憂心二○一八年開票到半夜夢魘重演，揚言「即使選務費加到三千，公假給到兩天也不要」。藍白提公投法修正案，將各公投案印在同張公投票，但六都選委會多擔心效益不大，反增混亂，也難以執行；基層更擔心強迫領票恐干涉投票自由，投票率也會失真。

回顧二○一八年投開票當日情景，新北多名資深選務人員聞之色變，紛紛搖頭說「公投綁大選直的很可怕」。他們說，當天九合一選舉加上十項公投，直到下午四時截止投票後，許多投票所仍排滿投票人龍，各投開票所進度不同，只能邊投票邊開票，被質疑衝擊選舉結果，「印象中那天開票一直開到凌晨兩點多，過程中大家忙得無法休息，最後卻還是被罵選舉不公」。

桃園基層選務人員表示，選舉開票階段最複雜，壓力也最大，以桃園為例，市長、議員和里長就有三種選票，開票需二、三小時，若還有多項公投案，須逐一唱票、記錄，壓力倍增。二○一八年因公投案眾多，選務費給到二千多元還是找不到人，後來加碼兩天公假，才有人勉為其難，結果當天忙到半夜，「不想再來一次」。

對「公投票合一」的主張，桃園基層選務人員反映，依公投法民眾有權選擇「要領或不領」，或只領自己支持的公投票，未來所有公投案印在同一張，等於強迫領票、投票，恐干涉投票自由，第一線人員肯定挨罵。

一名選務人員說，以前蓋壞就是廢票，現在幾案印在一起，亂蓋或蓋錯造成汙損，到底哪一案才算廢票？只有一案就是「過、沒過」，如果票面上是一排，會不會唸錯？「最好的作法還是把公投跟大選分開」。

台中市選委會主委黃崇典擔心恐造成民眾混淆，且公民投票的每案都是獨立的，選民主張不同，有些只想投公職人員選舉，不領公投票，或是選民領到公投票後，只想投其中幾案，印在同一張選票有實際執行困難。

台南市選委會表示，這次研議多案合併一張公投票，雖可降低印製成本及簡化發票程序，但涉及選民領票權益、投開票作業、票數認定及監督機制等問題，能否提升投票效率仍待評估。高市選委會說，民眾依法可自由決定是否領取公投票，現在把公投案列在同一張選票，前所未有，實務也難執行。

由於各界憂心歷史重演，各地選委會已預作準備，包括增設投票所，降低投票所選舉人數、增設圈票遮屏或分組開票，希望選務盡量順利進行。