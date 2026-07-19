巴紐關閉我代表處 林佳龍：檢討對巴紐天然氣採購

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科日前重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」，美國國務院十七日對此表示深感關切，並指控這是北京方面又一次對台的恫嚇行動。我外交部長林佳龍昨天重申絕不接受片面作為，他指出，我方將檢視對巴紐的天然氣採購，採取必要因應作為。

美國國務院發言人十七日表示，美方對於巴布亞紐幾內亞單方面下令關閉台灣位於巴紐首都莫士比港的經濟辦事處一事深感關切。發言人指出，這是北京方面針對台灣及其全球支持者發動恫嚇行動的又一個例證，並認為，北京此舉破壞各國選擇與台灣結為夥伴的主權決定，並威脅到國際的和平與繁榮。

林佳龍表示，巴紐政府片面關閉我代表處過程中，並未徵詢我方，我方除表達抗議也進行交涉。他指出，美國國務院認為，巴紐片面的行動不但破壞區域的情勢，也是北京對台灣與全球夥伴展開恐嚇的新例證。

林佳龍強調，巴紐政府內部對於關閉台灣代表處意見不一致，巴國去年對台巴雙邊關係的檢討也尚未完成。台灣與巴紐的關係並非其部分官員所言，沒有經濟來往。他舉例，台灣採購將近巴紐三分之一的天然氣，每年超過一二○萬噸，占其國家收入很大部分。台灣設代表處對巴紐很重要，並盼望透過「榮邦計畫」技術團，協助發展巴紐的農漁業、經濟發展，創造當地工作機會。

林佳龍說，我方會與友盟國家溝通協調，一起面對新型態的威脅。另外，外交部已舉行應變會議並檢視雙方的經濟往來、天然氣的採購，並採取必要的因應作為。