新聞分析／賴清德黨內一把手 非賴陣營另股力量

民進黨全代會十席中常委改選將是重頭戲，綜合各方資訊，泛賴系過半基本已無懸念，賴清德總統將繼續緊握黨權，但非賴系同樣來勢洶洶，尤其攤開非賴陣容，高雄市長陳其邁、台南市長參選人陳亭妃、新北市長參選人蘇巧慧，三位「六都等級」代表的系統同屬非賴陣營，將是未來黨內牽制賴清德的重要力量。

現今「泛賴」與「非賴」陣營「六比四」的分配，源於二○二四年全代會，因鄭文燦系統中執委在投中常委時蓋廢票，導致相同票數的陳亭妃、洪申翰、林宜瑾、蘇治芬須四人抽三席，意外讓新潮流系痛失一席；新系這次極力避免閃失，盼重新奪回三席中常委，推出人選為立委林俊憲、許智傑、台北市議員簡舒培機會高。

其他賴系友軍部分，推出的中常委人選也逐漸明朗，綠色友誼擬推中執委林益邦、正國會擬派現任中常委陳茂松、湧言會擬派立委王定宇，至於民主活水可望與新系合作，擬推派立委賴惠員，泛賴系初估保住六席，「坐六望七」。

非賴陣營則是「坐三望四」，英系擬派立委王世堅、陳冠廷，陳亭妃系統、陳其邁系統各自有一定的黨代表票，有望與英系合作，推出台南市議員陳怡珍爭取中常委，蘇系則是派出立委張宏陸。

雖然泛賴系持續掌握黨務運作不成問題，賴清德也能坐穩黨內一把手，但真正會讓賴清德感到壓力的恐怕會是，非賴陣營中的三位地方諸侯，各個是六都首長等級，且放眼賴系陣營，目前尚無同層級人物匹敵，未來地方選舉或執政出狀況，「地方包圍中央」的壓力恐怕會從黨內先開始蔓延。