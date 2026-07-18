外交部無人機國際學院赴日簽合作意向書 推非紅供應鏈

外交部今天表示，外交部無人機外交小組執行長江振瑋昨天在東京代表外交部無人機國際學院與日本無人機聯盟簽署合作意向書，引領台灣業者發揮關鍵優勢，促進台日攜手推動無人載具非紅供應鏈。

外交部晚間發布新聞稿指出，為持續推動總合外交及落實總統賴清德「五大信賴產業」政策指導，外交部長林佳龍倡議無人機外交並推動成立無人機國際學院。

外交部說明，江振瑋應「日本無人機聯盟」（JapanDrone Consortium, JDC）會長野波健藏邀請，赴日參加15日至17日的「2026年國際無人機展覽」，昨天在日台無人機聯合論壇以「無人機國家戰略與供應鏈合作」為題發表演說，剖析台灣產業優勢及無人機外交戰略。

外交部表示，江振瑋代表「無人機國際學院」（Global UAV Academy, GUAVA）與野波健藏簽署合作意向書（LOI），並由駐日本代表李逸洋及工業技術研究院日本辦公室所長楊馬田共同見證，展現產、官、研等跨域整合推動台日無人機外交與產業合作的決心。

江振瑋指出，台灣無人機產業具卓越製造能力、深厚資通訊（ICT）技術及非紅供應鏈（Non-Red SupplyChain）韌性等三大關鍵優勢，已形成超過300家供應鏈業者的群聚生態系，台灣政府將扮演無人機外交領航員，透過他國與台灣業者建立商務合作，創造雙邊政府的外交合作機會。

江振瑋強調，外交部將攜手GUAVA與日本等第一島鏈國家，就「建構非紅供應鏈與安全認證」、「專業人才培訓與能力建構」及「國際活動與無人機競賽籌辦」等議題展開國際合作，透過教育訓練培育跨國專業人才，並連結產業聯盟、研發技術及認證機制等資源，提升台灣在無人載具領域的全球影響力。

野波健藏表示，台日兩國正面臨全球威權主義擴張的挑戰，建立兼具安全、可靠及高度資安保障的無人載具系統，是迫切的國家安全核心議題；而台灣無人機產業已展現驚人的速度、規模與韌性，JDC期待透過LOI簽署，與台灣逐步打造堅實的區域民主供應鏈。

外交部指出，台灣具備製造無人機關鍵零組件及全球頂尖晶片技術的核心實力，將持續扮演全球非紅供應鏈的核心樞紐，同時與日本等理念相近的民主夥伴聯手，共同促進全球無人機供應鏈的安全、韌性與繁榮。