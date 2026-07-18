【重磅快評】民進黨「戰狼式內政」 傲慢底氣從何而來？

毒油事件爆發迄今，中央政府戰狼式的作風令人匪夷所思。執政者的強勢，應該展現在面對國際競爭、對外談判以及捍衛國家利益，而不是凌厲攻擊監督的在野黨，及漠視無辜把毒油吃下肚的人民。令人遺憾的是，外界看到的是執政團隊往往對美、對日處處退讓、謹慎應對，對內卻動輒強硬回擊，將不同意見者皆視為敵人。這樣的執政方式，對得起「民主進步」四個字嗎？

讓人納悶的是民進黨「戰狼式內政」執政方式的傲慢底氣，究竟從何而來？原因並不複雜。簡單說，長期以來，民進黨擁有四成左右的穩定支持者，加上在野陣營屢屢分裂，在現行選制下，即使未取得過半民意支持，仍可能取得完整執政權。這也是賴清德總統曾公開表示「不是多數就贏，不是這樣子喔」引發外界討論的背景。民主制度固然尊重選舉結果，但執政者更應理解，勝選不代表可以忽視未支持自己的其他選民。

尤其是，會選舉不代表會執政。執政代表的是替全民爭取最大利益，對外據理力爭，對內傾聽民意，而不是把政治鬥爭帶進每一項公共政策。從能源政策、司法改革、居住正義，到近日引發全民憂心的毒油事件，都讓外界看到政府第一時間不是積極回應民眾疑慮，而是急著辯解、切割，甚至反擊批評者，彷彿最大的敵人不是危機本身，而是提出問題的人。

毒油事件正是最鮮明的例子。當民眾是在毫不知情的情況下吃下毒油，社會期待的是政府迅速清查流向、公布資訊、追究責任，民進黨發言人吳崢竟說出「毒油又不是我逼你吃的」，立即引發眾怒，即使是在情急下措辭失當，第一時間脫口而出的話往往反映真實心態，暴露出執政者與人民感受之間巨大的落差。人民追究的是政府把關是否失靈，官員卻把力氣花在逞口舌之快上面。

行政院長卓榮泰日前終於為毒油事件道歉，但令人不解的是，他隨後又表示，宜蘭縣政府發現問題油品，「難道其他縣市都沒有嗎？」讓外界質疑中央又把焦點轉向地方，竟試圖模糊事件本質。同樣令人憂心的是，綠營政治人物面對不同意見時，繼續使用充滿敵意的語言。例如綠營新北議員形容藍營發起維護食安上凱道的行動譏為「藍白如喪考妣上街遊行」，不但無助於公共討論，更加深社會對立。

當執政黨把政治攻防凌駕於民意之上，把每一次批評都視為政敵操作，最後失去的是人民對政府最基本的信任。唯有放下「戰狼式內政」、停止把不同意見當成敵人，把強硬用在捍衛台灣利益，把謙卑留給人民，才是執政者本該具備的姿態。

民進黨經常強調「人民是頭家」，但其實人民只有投票那一天才是頭家，其餘時間只能承受中央政府的所作所為。先前民進黨傾全黨之力推動大罷免案，出現三十二比零的結果，並未讓民進黨徹底反省，仍聽不見人民的聲音。既然如此，就讓人民在其他選舉展現力量，清楚告訴每一位中央執政者，民主不能淪為勝選後的傲慢，而是要永遠對人民保持謙卑。