巴紐關閉代表處 林佳龍：抗議並檢視天然氣採購

巴布亞紐幾內亞日前無預警片面宣布立即關閉台灣駐巴紐代表處，外交部長林佳龍今天表示，除表達抗議絕不接受片面作為，也進行交涉並檢視對巴紐的天然氣採購，採取必要因應作為。

林佳龍今天出席「新創總會新北辦公室」開幕式後接受聯訪表示，台灣政府並不接受巴紐片面關閉台灣駐巴紐代表處，過程中，台灣並未被徵詢與討論，對此，除表達抗議也進行交涉。

另外，林佳龍感謝友盟國家對台灣表達關切支持與聲援。他說，美國國務院認為，巴紐片面的行動不但破壞區域的情勢，也是北京對台灣與全球夥伴展開恐嚇的新例證。

他說，巴紐政府內部對於關閉台灣代表處意見不一致，巴國去年對台巴雙邊關係的檢討，也尚未完成。台灣與巴紐的關係並非其部分官員所言，沒有經濟來往。

林佳龍說，台灣採購將近巴紐國家1/3的天然氣，每年逾120萬公噸，占其國家收入很大部分。台灣設代表處對巴紐很重要，盼望透過「榮邦計畫」技術團，協助發展巴紐的農漁業、經濟發展，創造當地工作機會。

他說，巴紐此舉是中共對巴紐政治施壓與經濟脅迫，也是中共對台灣與民主國家的恐嚇，將會與友盟國家溝通協調，一起面對新型態的威脅。另外，外交部已舉行應變會議並檢視雙方的經濟往來、天然氣的採購，並採取必要的因應作為。

外交部決定自今年8月1日起停止目前柬埔寨國民適用有條件式免簽（TAC）及「觀宏專案」等各項入境台灣的便利措施；林佳龍強調，外交是基於平等的雙邊關係，但柬埔寨對台灣並沒有相對平等對待，且這幾年來柬埔寨附從中國，甚至扭曲一個中國觀點、支持中共武統，已傷害台灣主權、人民安全、國家利益。

林佳龍說，柬埔寨大規模的詐騙已傷害台灣，故先停止柬埔寨國民入境台灣便利措施，盼柬方面對檢討並與台灣諮商；外交部仍希望台柬平等互惠並促進人民間友善來往。