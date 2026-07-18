民進黨全代會明登場 蔡英文連3年缺席、陳水扁會到

民進黨全國黨代表大會明天登場，重頭戲是改選中執委、中常委，與主管黨紀的中評委，根據黨章規定，具有前黨主席身分，是當然黨代表，有投票權。據了解，前總統蔡英文將連續3年不出席全代會，另一位前總統陳水扁受訪則表示，他會去投票。

全代會將改選中執委、中常委，也是兼任黨主席的賴清德總統上任後的第三次全代會，目前評估黨內權力結構大致不變，10席票選中常委中，泛賴系預計能掌握6到7席，非賴系陣營則有英系、蘇系、高雄市長陳其邁、台南市長參選人陳亭妃，將集結力拚3到4席中常委。

蔡英文在賴清德正式接下黨內一把手後，就不再出席民進黨全代會，民進黨人士說，蔡英文的態度一直很清楚，國家只有一位總統，已經卸任了就盡量不碰黨務。黨內人士解讀，蔡英文尊重現任總統賴清德領航國家，不希望讓外界有卸任後還指點江山的觀感，但從賴清德上台後，英系勢力衰退、蔡英文也不出席全代會，同樣反映出現在民進黨就是賴清德時代。

黨內人士表示，蔡英文不出席全代會主要有兩大考量，首先是蔡英文卸任後並未尋求在黨內持續保有影響力，如今黨內「英系」也不代表蔡英文；再者，全代會的「派系感」太濃，中執委、中常委改選派系間互相廝殺，蔡英文原本就對黨內派系文化不感興趣，卸任後自然也遠離黨務。

不過，蔡英文雖然不出席，英系和非賴陣營還剩下多少影響力，仍是本屆全代會各界觀察重點。派系人士表示，過去小英時代，英系有時還能奧援其他派系，保有兩席中常委，但從這次黨代表得票估算，力守兩席中常委已是極限，其他則要看陳其邁系統加上陳亭妃系統票源，有無再湊出一席中常委的可能性。

陳水扁同樣具有前黨主席身分，按照黨章是當然黨代表，對改選中執委、中常委、中評委有投票權。前年黨職改選，陳水扁也現身全代會，但並未發言，在柯建銘陪同下，投完票就離開；今年全代會又適逢黨職改選年，陳水扁已證實，明天他會北上投票。

黨內人士表示，這次的中常會、中執委組成後，其中一項重要任務是負責2028年總統大選提名，泛賴系能穩定過半，是賴清德爭取總統連任在黨內跨出的第一步。