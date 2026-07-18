快訊

世足賽／美國再搶世界盃主辦權？川普想單獨作東 放眼2038年

好市多氣炸鍋大特價該買嗎？網曝實用真相 大推1神物：內鍋免清洗

死性不改！24年前性侵殺害讀國中外甥女…他獄中又猥褻男獄友

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟報告關切台海安全 林佳龍：誠摯歡迎與肯定

中央社／ 台北18日電

外交部今天指出，歐盟外長理事會日前通過「共同認知－吾等面臨之威脅與挑戰：歐盟戰略環境評估」報告，關切台海安全並指中國試圖重塑國際秩序，強調印太地區與歐洲的安全比以往更加緊密相連。外交部長林佳龍對此表示誠摯歡迎與肯定。

外交部今天發布新聞稿指出，歐盟外長理事會（Foreign Affairs Council）13日通過「共同認知-吾等面臨之威脅與挑戰：歐盟戰略環境評估」報告指出，中國在南海、東海及台海日益強勢的行為，正對歐洲及印太地區的安全、穩定與繁榮產生日益深遠的影響。

報告指出，任何改變台海現狀的行動，都將對全球安全造成重大且深遠的衝擊，並強調印太地區與歐洲的安全比以往更加緊密相連。

報告並認定中國是俄國侵略烏克蘭的關鍵推手（key enabler），指出國際秩序轉變的關鍵在於以俄羅斯與中國為首的勢力，企圖建立區域主導地位，並依據自身利益重塑國際秩序，報告也提及中國對歐盟擁有不對稱優勢，將是歐盟關鍵的長期戰略挑戰。

外交部說明，中國近期在台海及東海、南海等區域持續升高軍事及其他脅迫性行動、以非市場手段擴張經濟影響力，以及持續支持俄羅斯侵略烏克蘭等行徑，已引起國際社會高度關切，不僅影響區域安全情勢，也對以規則為基礎的國際秩序構成挑戰。

外交部指出，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與歐盟等理念相近夥伴共同努力，捍衛民主、自由及法治等普世價值，為全球安全、穩定與繁榮作出更大貢獻。

歐盟 林佳龍 台海

延伸閱讀

陳明祺接受CNN專訪 強調台灣維護台海和平決心

林佳龍歡迎愛沙尼亞國會議員 盼續合作強化民主韌性

愛沙尼亞國會友台小組訪團訪台 林佳龍：共建韌性民主供應鏈

林佳龍：台灣與斯洛維尼亞互補 盼共同打造民主供應鏈

相關新聞

民進黨全代會明登場 蔡英文連3年缺席、陳水扁會到

民進黨全國黨代表大會明天登場，重頭戲是改選中執委、中常委，與主管黨紀的中評委，根據黨章規定，具有前黨主席身分，是當然黨代表，有投票權。據了解，前總統蔡英文將連續3年不出席全代會，另一位前總統陳水扁受訪則表示，他會去投票。

許宇甄：總預算不是執政黨提款機 該刪的浪費一分不留

立法院審查今年中央政府總預算案中，國民黨立法院黨團首席副書記長許宇甄表示，立法院將進入今年度中央政府總預算案朝野協商，國民黨團立場非常明確：預算審查不是為刪而刪，更不是阻礙政府運作，而是替人民守住每一分血汗錢。

為選舉動員卯起來提公投？民生議題才能激發選民情緒

立法院院會日前再表決通過將國民黨團提案的「廢除非核家園」公投及「安樂死」公投案逕付二讀，與先前已逕付二讀的「反廢死」、「鞭刑」、「移轉投票」及「交通罰款專用」公投，累計最多有六個公投案會併同年底九合一選舉一起投票。 對於在野黨一連丟出六個公投案，民進黨團表達明確反對立場，最常聽到的就是抨擊在野黨將「公投綁大選」當成政治操作、選舉動員的工具，但事實上根據過往經驗，公投題目愈政治化，就算被綁上大選投票，實際上也沒法提高投票率。

學者：館處擴張做法 勿拚數字

巴布亞紐幾內亞宣布基於一中政策，關閉我駐巴紐代表處。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，這起事件背後充滿了美澳中在南太平洋的地緣戰略之爭。政大外交系教授黃奎博則說，外交部應思考在各地擴張館處的做法，究竟符不符合外交的實際需求？他指出，即使撤館對台灣外交布局不會產生重大影響。

巴紐關我代表處 蕭美琴坦言挫折

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉中華台北經濟辦事處（台灣）並停止運作」。副總統蕭美琴昨在亞洲生技大展受訪表示，「這是一個挫折，我們還是會繼續爭取。」她提到，中國到處在打壓台灣的生存，以及對外開拓國際空間的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。