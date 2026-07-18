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歐盟報告關切台海安全 林佳龍：誠摯歡迎與肯定
外交部今天指出，歐盟外長理事會日前通過「共同認知－吾等面臨之威脅與挑戰：歐盟戰略環境評估」報告，關切台海安全並指中國試圖重塑國際秩序，強調印太地區與歐洲的安全比以往更加緊密相連。外交部長林佳龍對此表示誠摯歡迎與肯定。
外交部今天發布新聞稿指出，歐盟外長理事會（Foreign Affairs Council）13日通過「共同認知-吾等面臨之威脅與挑戰：歐盟戰略環境評估」報告指出，中國在南海、東海及台海日益強勢的行為，正對歐洲及印太地區的安全、穩定與繁榮產生日益深遠的影響。
報告指出，任何改變台海現狀的行動，都將對全球安全造成重大且深遠的衝擊，並強調印太地區與歐洲的安全比以往更加緊密相連。
報告並認定中國是俄國侵略烏克蘭的關鍵推手（key enabler），指出國際秩序轉變的關鍵在於以俄羅斯與中國為首的勢力，企圖建立區域主導地位，並依據自身利益重塑國際秩序，報告也提及中國對歐盟擁有不對稱優勢，將是歐盟關鍵的長期戰略挑戰。
外交部說明，中國近期在台海及東海、南海等區域持續升高軍事及其他脅迫性行動、以非市場手段擴張經濟影響力，以及持續支持俄羅斯侵略烏克蘭等行徑，已引起國際社會高度關切，不僅影響區域安全情勢，也對以規則為基礎的國際秩序構成挑戰。
外交部指出，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續與歐盟等理念相近夥伴共同努力，捍衛民主、自由及法治等普世價值，為全球安全、穩定與繁榮作出更大貢獻。
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