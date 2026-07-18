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CEDAW國際審委籲修法讓人權會獨立 不附屬任何組織

中央社／ 記者賴于榛台北18日電

人權會存續受監察院人事案左右，國家人權委員會今天指出，「消除對婦女一切形式歧視公約」（CEDAW）的國際審查委員以韓國透過法律明文規定人權會的獨立性，且未設置在任何國家組織底下為例，建議台灣也應修法讓人權會不附屬任何組織。

監察院第6屆監察委員任期7月31日屆滿，總統府6月11日公布29名監察委員提名名單，總統咨文已送至立法院，咨請立法院行使同意權，在野黨則主張廢除監察院。由於人權會委員依法由監察委員兼任，這讓人權會存續引發關注。

人權會今天透過新聞稿表示，副主委紀惠容與委員王幼玲、王榮璋、田秋堇、葉大華等人昨天邀請CEDAW國際審查委員對話，談論議題著重在國家人權機構定位。

韓國籍的國際審委申蕙秀（Heisoo Shin）指出，韓國透過不斷爭取，最後以法律明文規定人權會的獨立性，且未設置在任何國家組織底下，委員提名則折衷，分別由總統、國會、最高法院院長提名選派，人權會相關意見書及調查報告也會有媒體主動報導，確實對公民社會發揮影響力。

申蕙秀建議，台灣應修改國家人權委員會組織法等，讓人權會不再附屬於任何組織權力下，包括監察院，也建議人權會強化社會宣傳，讓民眾遇到歧視事件時願意尋求國家人權委員會的協助；也有國際審委提議，若人權會無法直接提供服務，也可以透過教育、廣播節目等方式進行社會倡議，凸顯人權會的價值，以爭取更多支持的聲音。

紀惠容則說，感謝國際審查委員關心人權會面臨的困境，首屆人權委員任期即將屆滿，面對外界廢除監察院的聲浪，恐連帶影響人權會的存續及運作，嚴重阻礙人權會後續監督各項國際人權公約的落實，人權會委員縱使卸任，也將持續關注人權會未來發展。

紀惠容今天也對記者表示，監察院組織法、監察院國家人權委員會組織法相關規範，都將監察委員與人權會委員綁定，一旦未來監察院人事案受杯葛停擺，人權會行動就會遭牽連無法進行，朝野必須思考如何讓人權會相關職權單獨存在，尤其人權委員依法也不能出缺，如何透過修法脫鉤，有賴各界智慧。

人權 監察院 立法院

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