快訊

短延時強降雨來了 14縣市大雨特報「影響時間到晚上」

稱沒蓋牌！卓揆：23批問題油「下周一提檢驗報告」 食安修法下周四提出

巴紐片面宣布關閉我代表處 美國務院：北京對台恫嚇又一例

聽新聞
0:00 / 0:00

吳崢毒油案失言引爆全民怒火 沈伯洋：我們發言都非常謹慎

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午三水街市場、直興市場拜票前受訪。記者林佳彣／攝影
民進黨台北市長參選人沈伯洋今天上午三水街市場、直興市場拜票前受訪。記者林佳彣／攝影

致癌油事件延燒，民進黨發言人吳崢日前談毒油稱「又不是我逼你吃」，外界認為此成藍營上街最後一根稻草。民進黨台北市長參選人沈伯洋今說，中央跟地方對這事非常重視，各自有職責所在，所以針對事情發言時，「我們都非常的謹慎」，該修法就修法，該稽查就稽查。

沈伯洋上午三水街市場、直興市場拜票前受訪，被問及蔣萬安號召725上凱道、要求執政黨為毒油道歉下台一事，是要搶當藍營共主？沈說，人民上街頭是人民的權利，他強調中央和地方各有職責，不管事稽查、彙整資訊、修法，大家都非常努力進行中，中央跟地方的協作，才是真正能夠保護人民的食安、生命安全。

沈伯洋認為，這是市長選舉，希望蔣萬安專心市政，這4個字蔣常掛在嘴邊，但所作所為，看不出有想要專心市政，也看不出有想要重視他們不斷提出人民的疑問，包含預算暴增和拆分、不重視食安問題、兒虐一直出現，為什麼捷運一個都蓋不出來後，竟用偽造文書方式回應人民的疑問，甚至天花板出事都說是洗地關係。  他直言，這全是市政議題，沒有很難回答。只要能夠專心市政、讓大家知道理由為何，相信這是建立人民跟政府信任最好的方式。

吳崢 沈伯洋 中聯油品 蔣萬安 2026九合一選舉 台北市選舉

延伸閱讀

致癌油風波蔣萬安號召725上凱道 黃國昌曝聊1小時討論最多是這事

蔣萬安號召上街頭 稱政府處理致癌油「荒腔走板」：民眾卑微要求是道歉

賴清德道歉、卓榮泰下台！蔣萬安喊：7月25日一起站上凱道

知情人士：癌油案3件事 讓蔣萬安決定上街頭

相關新聞

吳崢毒油案失言引爆全民怒火 沈伯洋：我們發言都非常謹慎

致癌油事件延燒，民進黨發言人吳崢日前談毒油稱「又不是我逼你吃」，外界認為此成藍營上街最後一根稻草。民進黨台北市長參選人沈伯洋今說，中央跟地方對這事非常重視，各自有職責所在，所以針對事情發言時，「我們都非常的謹慎」，該修法就修法，該稽查就稽查。

為選舉動員卯起來提公投？民生議題才能激發選民情緒

立法院院會日前再表決通過將國民黨團提案的「廢除非核家園」公投及「安樂死」公投案逕付二讀，與先前已逕付二讀的「反廢死」、「鞭刑」、「移轉投票」及「交通罰款專用」公投，累計最多有六個公投案會併同年底九合一選舉一起投票。 對於在野黨一連丟出六個公投案，民進黨團表達明確反對立場，最常聽到的就是抨擊在野黨將「公投綁大選」當成政治操作、選舉動員的工具，但事實上根據過往經驗，公投題目愈政治化，就算被綁上大選投票，實際上也沒法提高投票率。

學者：館處擴張做法 勿拚數字

巴布亞紐幾內亞宣布基於一中政策，關閉我駐巴紐代表處。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，這起事件背後充滿了美澳中在南太平洋的地緣戰略之爭。政大外交系教授黃奎博則說，外交部應思考在各地擴張館處的做法，究竟符不符合外交的實際需求？他指出，即使撤館對台灣外交布局不會產生重大影響。

巴紐關我代表處 蕭美琴坦言挫折

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉中華台北經濟辦事處（台灣）並停止運作」。副總統蕭美琴昨在亞洲生技大展受訪表示，「這是一個挫折，我們還是會繼續爭取。」她提到，中國到處在打壓台灣的生存，以及對外開拓國際空間的機會。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。