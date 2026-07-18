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綠諷蔣萬安號召上街頭如喪考妣 黃國昌：賴清德認同嗎？

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌（右）今率黨籍參選人到花蓮重慶市場拜票，對於毒油事件，批評民進黨政府無能、傲慢，對於綠議員譏諷，質問「民進黨主席賴清德認同嗎？」記者王燕華／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（右）今率黨籍參選人到花蓮重慶市場拜票，對於毒油事件，批評民進黨政府無能、傲慢，對於綠議員譏諷，質問「民進黨主席賴清德認同嗎？」記者王燕華／攝影

毒油風暴持續延燒，台北市長蔣萬安串連藍白陣營號召民眾上凱道，卻遭綠營議員諷刺「如喪考妣上街遊行」。已表態支持的民眾黨主席黃國昌批評民進黨面對毒油，不僅執政無能還很傲慢，現在新潮流又派人「秀下限」，兩度喊話「民進黨主席賴清德，你認同這些言論嗎？」

蔣萬安昨天號召民眾下周六上凱道，民進黨新北市議員林秉宥發文「上一次有東西吃死人，都沒人上街；這次驗出不合格，整群藍白如喪考妣上街遊行」，並建議到「國民黨應該號召去中聯油脂公司所在地抗議才對，不敢去，就是檢討受害者的臭俗辣。」

黃國昌今早到花蓮，率4名黨籍參選人到重慶市場拜訪攤商，有媒體詢問此事。黃國昌說，民進黨面對毒油事件，大家看得非常的清楚，不僅僅是執政無能，更是徹徹底底的權力傲慢。從一開始行政院長卓榮泰發言，到衛福部部長、還有衛福部次長林靜儀，連年輕的黨發言人吳崢都講出讓大家完全聽不下去的話。

黃國昌說，昨天吳崢才三度改口、三度道歉，現在新潮流又派新的人出來秀下限嗎？他兩度將矛頭指向賴清德，質問「身為民主進步黨的黨主席賴清德，你認同這些言論嗎？」

黃國昌說，人民的怒火已經沒有辦法再克制下去了，所以他昨天在臉書發文「餵我吃毒油、逼我上街頭」，是最真實反映人民的憤怒跟心聲。

他希望民進黨政府該負責任的趕快下台，與其派人出來講一些幹話，不如追查毒油流向，讓受毒油汙染的食品回收下架，趕快做好分內工作，不然只是讓選民更憤怒而已。

台灣民眾黨主席黃國昌（左）今率黨籍參選人到花蓮重慶市場拜票。記者王燕華／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌（左）今率黨籍參選人到花蓮重慶市場拜票。記者王燕華／攝影

蔣萬安 黃國昌 賴清德

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