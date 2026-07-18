學者：館處擴張做法 勿拚數字

巴布亞紐幾內亞宣布基於一中政策，關閉我駐巴紐代表處。淡江大學戰略所副教授林穎佑指出，這起事件背後充滿了美澳中在南太平洋的地緣戰略之爭。政大外交系教授黃奎博則說，外交部應思考在各地擴張館處的做法，究竟符不符合外交的實際需求？他指出，即使撤館對台灣外交布局不會產生重大影響。

林穎佑指出，中共近期試射潛射飛彈，凸顯南海未來將是重要的戰略要地，各國都會企圖經營南海；澳洲和美國之間，透過澳英美三方安全夥伴（ＡＵＫＵＳ）採購核潛艦等，都顯示將有更多軍事合作，也讓美國在南海有更多的戰略支撐點：中共若想在南海擴大與美國競逐，可能從南太方向牽制澳洲。他說，南太平洋和南海有一定的連動關係。

黃奎博指出，台灣與巴紐曾在對方首都互設代表機構，後巴紐駐台機構於二○二三年關閉。他分析，通常設處是基於互惠原則，現在顯然看來，巴紐認為，對台經貿關係沒有那麼重要；且巴紐在外交上本就不支持台灣，因此認為沒有互惠的必要，要求我方關閉代表處。

黃奎博說，外交部應趁此機會，思考在各地擴張館處的做法，究竟符不符合外交實際需求？駐外館處的運作「不應該為了數字而打腫臉充胖子」，在其他國家都沒有設處的小據點，價值如何都應該考慮。