陳佩琪怨帳戶歸零 柯文哲：民進黨打定主意要把我弄死

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪在臉書抱怨，收到行政執行署政治獻金罰鍰繳款通知書，導致柯帳戶歸零。柯文哲今晚出席活動說，法院在處理、監察院在處理，這一罪二罰，也批民進黨打定主意要把他弄死，他知道目的，保持笑容就好。

柯文哲晚間出席民眾黨北市議員陳宥丞感恩募款餐會前回應此事，他交保時，交保金7000萬元，那時已經跟人家借錢。現在法院二審，一些同樣的事實，監察院繼續追殺，前一張通知單告訴他好像沒收1350萬元，再加2600萬元罰鍰，現在還有一張是要沒收5800萬元、200多萬元罰鍰。

柯文哲認為，理論上不應該一罪二罰，法院在處理、監察院在處理，這一罪二罰。他也在跟監察院行政訴訟，行政訴訟中，就直接把他個人帳戶全部扣押，如果是月退部分，還可以再去申訴。他常常在想，怎麼讓台灣可以走得更平順一點，「我看民進黨是打定主意，就是要把我弄死。我也知道他們的目的，保持笑容就好。」