不僅民進黨想弄死人…凌濤批沒中心思想 柯文哲：國民黨也是有人能黑就黑

民眾黨創黨主席柯文哲日前接受專訪，指如果賴清德總統願和民眾黨合作，台灣政局不會亂成這樣，此言被藍營桃園市議員凌濤罵沒中心思想。柯今說，專訪從頭看到尾，怎麼會出現凌濤那個說法？民進黨每天想怎麼把柯文哲弄死，國民黨也是有人能黑你就黑你。

柯文哲晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前回應此事，他上樊啟明專訪，從頭看到尾，怎麼會出現凌濤那個說法？他覺得滿奇怪。民進黨就是每天想怎麼把柯文哲弄死，另一方面，國民黨也是有人，能黑你就黑你。

柯文哲說，對賴清德來講，總統最大的目的還是要團結國家，怎麼每天在搞分裂、對抗？他認為最挑釁的是檢察總長，立法院否決，還故意提名那個人來代理，這在擺明要對幹。「賴總統太偏執了，不是反對你的人或跟你意見不同就是雜質、要把它消滅，這個態度不對」。他當時是在講這概念，怎麼變成他要去找賴清德合作？直呼太奇怪。