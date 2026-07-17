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不僅民進黨想弄死人…凌濤批沒中心思想 柯文哲：國民黨也是有人能黑就黑

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
國民黨桃園市議員凌濤。聯合報系資料照
國民黨桃園市議員凌濤。聯合報系資料照

民眾黨創黨主席柯文哲日前接受專訪，指如果賴清德總統願和民眾黨合作，台灣政局不會亂成這樣，此言被藍營桃園市議員凌濤罵沒中心思想。柯今說，專訪從頭看到尾，怎麼會出現凌濤那個說法？民進黨每天想怎麼把柯文哲弄死，國民黨也是有人能黑你就黑你。

柯文哲晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前回應此事，他上樊啟明專訪，從頭看到尾，怎麼會出現凌濤那個說法？他覺得滿奇怪。民進黨就是每天想怎麼把柯文哲弄死，另一方面，國民黨也是有人，能黑你就黑你。

柯文哲說，對賴清德來講，總統最大的目的還是要團結國家，怎麼每天在搞分裂、對抗？他認為最挑釁的是檢察總長，立法院否決，還故意提名那個人來代理，這在擺明要對幹。「賴總統太偏執了，不是反對你的人或跟你意見不同就是雜質、要把它消滅，這個態度不對」。他當時是在講這概念，怎麼變成他要去找賴清德合作？直呼太奇怪。

民眾黨前主席柯文哲今天晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪。記者林佳彣／攝影
民眾黨前主席柯文哲今天晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪。記者林佳彣／攝影

凌濤 柯文哲 陳宥丞 民進黨 國民黨 賴清德

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