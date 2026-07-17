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吳乃仁欠1.8億協商破局 黃國昌酸台糖：遇新潮流權貴直接跪下來

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台糖前董事長吳乃仁。聯合報系資料照
台糖前董事長吳乃仁。聯合報系資料照

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖債務1億8000萬元，雙方昨天首度債務但未達共識，藍委王鴻薇質疑是「以拖待變」。民眾黨主席黃國昌今批，台糖從頭到尾就是遇到新潮流權貴，整個膝蓋都軟了，完全不演，直接跪下來。

黃國昌晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前談及此事，他說，吳乃仁在台糖董事長任內，用圖利財團方式讓國家資產少了1億多元，目前積欠1.7億元都是納稅人的錢；過去台糖長時間擺爛、消極不作為，就是要放水，直到民眾黨立法院黨團在立法院持續地追，才迫使台糖採取比較積極作為，到後來的具體管收。

黃國昌直言，但是完全沒有想到，竟然錢還沒有還，人就放了；只是答應說要協商，結果當庭就撤回了管收的申請。過去其他案子，民進黨政府追討國家債權時，是用這種態度在面對嗎？錢一毛都還沒有還，結果當庭自己撤回管收。

他批，台糖是自私立場，不要想要把這件事情推給專業經理人的判斷，這擺明徹徹底底就是在放水。果不起然，因為要協商，所以撤回管收，結果協商破裂；目前回復到過去一模一樣的狀態，一樣是錢沒有追回來，吳乃仁繼續在外面逍遙自在、吃香喝辣。

民眾黨主席黃國昌今天晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪。記者林佳彣／攝影
民眾黨主席黃國昌今天晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前受訪。記者林佳彣／攝影

吳乃仁 黃國昌 新潮流 台糖 民進黨

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