吳乃仁欠1.8億協商破局 黃國昌酸台糖：遇新潮流權貴直接跪下來

台糖前董事長吳乃仁積欠台糖債務1億8000萬元，雙方昨天首度債務但未達共識，藍委王鴻薇質疑是「以拖待變」。民眾黨主席黃國昌今批，台糖從頭到尾就是遇到新潮流權貴，整個膝蓋都軟了，完全不演，直接跪下來。

黃國昌晚間出席北市議員陳宥丞感恩募款餐會前談及此事，他說，吳乃仁在台糖董事長任內，用圖利財團方式讓國家資產少了1億多元，目前積欠1.7億元都是納稅人的錢；過去台糖長時間擺爛、消極不作為，就是要放水，直到民眾黨立法院黨團在立法院持續地追，才迫使台糖採取比較積極作為，到後來的具體管收。

黃國昌直言，但是完全沒有想到，竟然錢還沒有還，人就放了；只是答應說要協商，結果當庭就撤回了管收的申請。過去其他案子，民進黨政府追討國家債權時，是用這種態度在面對嗎？錢一毛都還沒有還，結果當庭自己撤回管收。

他批，台糖是自私立場，不要想要把這件事情推給專業經理人的判斷，這擺明徹徹底底就是在放水。果不起然，因為要協商，所以撤回管收，結果協商破裂；目前回復到過去一模一樣的狀態，一樣是錢沒有追回來，吳乃仁繼續在外面逍遙自在、吃香喝辣。