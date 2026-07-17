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炒地皮？住家地號與重劃案相同 萬美玲秀地圖斥抹黑

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
國民黨立委萬美玲。聯合報系資料照
國民黨立委萬美玲。聯合報系資料照

桃園市桃園區議員參選人佀廣洋霸凌爭議持續延燒，其母、立委萬美玲也因住家地號與市府近日土地重劃案相同、爭取仲平黃昏市場保留等事情被質疑炒地皮。萬美玲稍早秀出地圖駁斥謠言，強調自己持有的土地根本不在重劃範圍內，對有心人企圖誤導社會視聽羅織罪名深表遺憾。

桃園市政府今年初透過市地重劃，將泰昌三街與泰昌六街之間市場用地與泰昌三街的兒童遊戲場用地變更為住宅用地，透過以地易地方式，取得取得桃園區泰昌二街與泰昌三街1.95公頃公二公園預定地，由於地號「中平段」與萬美玲住家地號相同，引發外界聯想揣測。

萬美玲稍早在臉書秀出地圖說明相關事實，她強調中平重劃區是透過「公辦跨區重劃」方式取得完整公二公園用地，該都市計畫是2019年桃園市都市計畫委員會審議通過後送內政部，內政部都委會2021年12月21審議通過，都是在前市長鄭文燦前市長任內完成。

萬美玲表示，她財產申報中的中平段土地，是30年的中古屋及車位的土地持分，分別1998年和2004年購得，根本不在中平重劃區範圍內。

萬美玲也說，不論是中平重劃區的範圍、都市計畫變更時序或她持有土地的實際情況，均屬公開資訊，任何人經查證後，便可輕易得到事實，然而有心人刻意造謠抹黑，故意不做任何查證，扭曲事實散布不實指控，企圖誤導社會視聽羅織罪名，令人遺憾。

立委萬美玲秀出地圖，強調自己持有的房地產根本不在重劃區內，駁斥網路謠傳炒地皮說法。圖／萬美玲提供
立委萬美玲秀出地圖，強調自己持有的房地產根本不在重劃區內，駁斥網路謠傳炒地皮說法。圖／萬美玲提供

萬美玲 佀廣洋 重劃區

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