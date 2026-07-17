宴CEDAW國際審查委員 江啟臣：立院長期推動性別平權

立法院副院長江啟臣今天中午款宴「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」國際審查委員，江啟臣表示，立法院透過實際的立法行動，長期推動性別平權，未來將持續完備平權的法制作業。

立法院副院長江啟臣今天中午在國民黨立委許宇甄、民眾黨立委蔡春綢、立法院性別平等委員會委員秦季芳等人陪同下，款宴「消除對婦女一切形式歧視公約（CEDAW）」國際審查委員，行政院性平處處長林秋君亦隨同出席。

江啟臣表示，誠摯歡迎CEDAW國際審查委員首度造訪立法院。立法院透過實際的立法行動，長期推動性別平權，台灣亦在十多年前即將「消除對婦女一切形式歧視公約」國內法化，立法院在2025年通過的「地方制度法」，透過制度設計，保障所有性別的參政權，彰顯台灣在此議題上持續努力。

江啟臣指出，立法院未來將持續完備平權的法制作業，盼透過本次交流，汲取更多寶貴經驗，並與國際性別平等專家建立長期合作關係。

立法院表示，主席埃斯特．埃格巴米恩．姆謝利亞（Ms. Esther Eghobamien-Mshelia）肯定台灣與其故鄉奈及利亞的雙邊經貿關係發展，同時也讚賞台灣建立的獨立審查機制，已成為各國效仿的典範，另讚許立法院女性立委比例高達42.5%，正朝CEDAW最新的「50/50性別平等」指標邁進。

立法院指出，在雙邊交流中，蔡春綢首表示其長期致力於推動性別平等，尤其關注女性運動員權益，未來將從法制面進一步保障女性權益，期盼與審查委員繼續攜手努力。

許宇甄指出，期盼未來持續保持交流合作，以確保台灣在性別平等與人權保障工作上持續精進與完善。

立法院表示，雙方隨後就女性參與祭祀公業、女性運動員權益、國家人權委員會制度設計與平權機制等議題，廣泛且深入地交換意見，氣氛熱絡融洽、賓主盡歡。午宴歷時約90分鐘，在大合影後劃下圓滿句點。