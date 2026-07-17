白委稱前中選會主委禁不起2018重擊消失 陳英鈐：我還在認真教學

立院內政委員會昨邀中選會主委游盈隆等相關單位就年底九合一選舉相關選務，進行專題報告，並備質詢。民眾黨立委許忠信質詢時說，游盈隆的學弟、前主委陳英鈐是優秀學者，但仍禁不起2018年的重擊，幾乎很少在學界出現，喪失國家人才。不過，陳英鈐發文表示，「我還是有在認真在教學和著作。」

民眾黨立委許忠信昨質詢時表示，2018年的災難並非只有選務失敗，游盈隆的學弟、前主委陳英鈐是優秀學者，但仍禁不起這樣的重擊，2018年後幾乎很少在學界出現，喪失國家人才，他真的不想這件事再度出現。

游盈隆隨即也說，想為中選會同仁申冤，2018年其實是非常複雜、各種因素所造成的結果，但當時社會都歸罪於中選會處理不周，這公平嗎？陳朝建因此抑鬱寡歡到今天，「一個陽光燦爛的、國家培育的政務人員，現在可能抑鬱寡歡而死，有看到他再出現公共場合？沒有，他一定覺得他很冤枉，他一定覺得很自責。」陳朝建也在私人臉書表示，「人在日本旅遊的我，竟然還會被國會質詢給無端掃到⋯。」

而遭許忠信點名的陳英鈐也在臉書發文，表示看到相關新聞報導，但跟各位朋友報告，「我還是有在認真在教學和著作，剛剛和出版社談好了，正準備出版一本『行政法』，請大家指教！」