快訊

反悔想重分？陽明交大教授殺連襟扯8千萬音樂教室爭產 友揭分產真相

Pi錢包遭駭！最新調查結果出爐 2019、2022年專案會員資料外洩

台股暴跌2953點創紀錄 分析師：狂跌走勢與「金融海嘯」泡沫極為相似

白委稱前中選會主委禁不起2018重擊消失 陳英鈐：我還在認真教學

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
中選會前主委陳英鈐昨遭民眾黨立委許忠信點名，禁不起2018年的重擊，幾乎很少在學界出現，喪失國家人才。不過，陳發文表示，「我還是有在認真在教學和著作。」聯合報系資料照
中選會前主委陳英鈐昨遭民眾黨立委許忠信點名，禁不起2018年的重擊，幾乎很少在學界出現，喪失國家人才。不過，陳發文表示，「我還是有在認真在教學和著作。」聯合報系資料照

立院內政委員會昨邀中選會主委游盈隆等相關單位就年底九合一選舉相關選務，進行專題報告，並備質詢。民眾黨立委許忠信質詢時說，游盈隆的學弟、前主委陳英鈐是優秀學者，但仍禁不起2018年的重擊，幾乎很少在學界出現，喪失國家人才。不過，陳英鈐發文表示，「我還是有在認真在教學和著作。」

民眾黨立委許忠信昨質詢時表示，2018年的災難並非只有選務失敗，游盈隆的學弟、前主委陳英鈐是優秀學者，但仍禁不起這樣的重擊，2018年後幾乎很少在學界出現，喪失國家人才，他真的不想這件事再度出現。

游盈隆隨即也說，想為中選會同仁申冤，2018年其實是非常複雜、各種因素所造成的結果，但當時社會都歸罪於中選會處理不周，這公平嗎？陳朝建因此抑鬱寡歡到今天，「一個陽光燦爛的、國家培育的政務人員，現在可能抑鬱寡歡而死，有看到他再出現公共場合？沒有，他一定覺得他很冤枉，他一定覺得很自責。」陳朝建也在私人臉書表示，「人在日本旅遊的我，竟然還會被國會質詢給無端掃到⋯。」

而遭許忠信點名的陳英鈐也在臉書發文，表示看到相關新聞報導，但跟各位朋友報告，「我還是有在認真在教學和著作，剛剛和出版社談好了，正準備出版一本『行政法』，請大家指教！」

陳英鈐 中選會 游盈隆 許忠信 民眾黨

延伸閱讀

稱2018年投票亂象是百年一遇災難 游盈隆曝中選會前副主委抑鬱寡歡

游盈隆：審查立院交付公投 須符重大政策創制複決

繳喪失中國籍證明10年才能參選 游盈隆：尊重陸委會

游盈隆：公投若達4案 恐開票到凌晨

相關新聞

【即時短評】香港禁「紅花綻放」　台灣容得下「非綠葉」？

香港國安警察搜索獨立書店「留下書舍」與「田園書屋」，五名書店相關人士被拘。一名身穿印有「我是書店店員」標語黑色上衣的女子，雙手上銬被警方帶走的鏡頭引發熱議。香港警方稱，在書店查獲一批「具煽動意圖的書籍」，涉嫌煽動對港府、司法及執法機關的仇恨。

監察院糾正竹市棒球場案 高虹安：市府將持續究責

監察院今公布新竹市立棒球場調查報告並糾正新竹市政府，市長高虹安表示，調查結果印證市府3年多來追查工程真相及改善工程品質方向正確，相關缺失均發生於林智堅前市府任內，市府將持續依法追究責任。

巴紐關我代表處 蕭美琴：這是一個挫折 我們會繼續爭取

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）15日重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉中華台北經濟辦事處（台灣）並停止運作」。副總統蕭美琴今天（16日）在亞洲生技大展的場邊受訪表示，「這是一個挫折，我們還是會繼續爭取。」

白委稱前中選會主委禁不起2018重擊消失 陳英鈐：我還在認真教學

立院內政委員會昨邀中選會主委游盈隆等相關單位就年底九合一選舉相關選務，進行專題報告，並備質詢。民眾黨立委許忠信質詢時說，游盈隆的學弟、前主委陳英鈐是優秀學者，但仍禁不起2018年的重擊，幾乎很少在學界出現，喪失國家人才。不過，陳英鈐發文表示，「我還是有在認真在教學和著作。」

AI是台灣的機會 但不能讓全民成資料中心電力贊助者

台電「桃園以北地區5MW以上AI資料中心不核供電力」的禁令將鬆綁，地方政府若在大潭電廠（桃園）與協和電廠（基隆）附近規畫設置「AI資料中心專區」，台電也願意合作，吸引國際投資。不過，這項政策鬆綁，其實是把原本的電網傳輸瓶頸，轉化成北部地區總電力負荷壓力，以及綠電供需失衡的挑戰。 當各界期待桃園與基隆解除5MW以上的AI資料中心設置限制時，這場鬆綁背後，卻隱藏著不對等的資源剝削與代價轉嫁，我們迎來的究竟是高附加價值產業，還是一場由全民承擔成本的能源消耗競賽？

公投法修多案印1張選票逕付二讀 民眾黨團3點說明：利選務作業順暢

立法院會今處理討論事項，民眾黨立院黨團提案修正「公民投票法」第21條及第43條草案，增訂公投案數如超過一定案數時，應全部印製於同一選票上；成功自內政委員會抽出並逕付二讀。立法院長韓國瑜表示，照黨團共識，本案不再表決，照案通過，將與相關提案併案協商。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。