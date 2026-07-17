林佳龍歡迎愛沙尼亞國會議員 盼續合作強化民主韌性

外交部長林佳龍昨天午宴歡迎愛沙尼亞跨黨派國會議員訪問團時指出，台灣與愛沙尼亞同樣面對威權主義擴張的挑戰，期許雙方持續合作強化民主韌性與維護以規則為基礎的國際秩序，為區域及全球的和平、穩定與繁榮貢獻力量。

外交部下午發布新聞稿指出，林佳龍昨天午宴歡迎愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo EnnVaga）所率領的跨黨派國會議員訪問團一行6人，雙方就國防產業交流、反制外國資訊操弄（FIMI）、網路安全與全社會防衛韌性等議題進行交流。

林佳龍表示，感謝愛沙尼亞長期對台灣的堅定支持，包括連續4年在世界衛生大會（WHA）為台灣執言，台灣與愛沙尼亞共享民主、自由、人權與法治價值，兩國同樣面對威權主義擴張的挑戰，期許雙方持續合作強化民主韌性與維護以規則為基礎的國際秩序，為區域及全球的和平、穩定與繁榮貢獻力量。

林佳龍提及，樂見愛沙尼亞今年擔任「北歐波羅的海八國」（NB8）輪值主席國，愛沙尼亞將援助烏克蘭列為優先政策，與台灣人道援烏精神高度契合，期盼雙方未來持續深化各領域實質合作，共同增強全球民主韌性。

裴克多表示，台灣不僅是愛沙尼亞的夥伴，更是同舟共濟的朋友，愛沙尼亞國會友台小組近年持續擴大，成員涵蓋5個朝野政黨，顯示台灣在愛沙尼亞擁有跨黨派的強力支持；訪團成員將續推動雙方國會交流及在國防產業、AI與國際發展援助等重要領域的合作。

外交部說明，訪團成員除改革黨籍議員裴克多外，另包括改革黨籍議員拉內特（Kalle Laanet，另譯：賴凱雷）、愛沙尼亞200黨籍議員邰皮特（PeeterTali）、保守人民黨籍議員柏安笛（Anti Poolamets）、保守人民黨籍議員柏愛玲（Evelin Poolamets）及改革黨籍議員賴海娜（Hanah Lahe）。

外交部表示，訪團在台期間除晉見副總統蕭美琴外，另接受國安會秘書長吳釗燮款宴，並拜會立法院長韓國瑜及經濟部國貿署副署長陳佩利等，就雙方各領域合作前景深入交換意見。