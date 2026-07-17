毒油案要上街頭!北市議會今再掀戰火 蔣萬安、顏若芳火爆互嗆2分鐘

繼索資爭議，台北市長蔣萬安下午赴議會施政報告質詢時，又因毒油的食安問題與綠議員互嗆。議員顏若芳質疑為何新北、桃園、屏東等縣市都驗苯駢芘，台北市沒有？只指責別人不檢討自己；蔣萬安反嗆「高雄有驗嗎？中央連事發到現在都不驗，雙標」，雙方你來我往互嗆2分鐘。

顏若芳質詢開始針對食安，認為有賴於政府的公開的資訊，讓人民去搜尋，但她發現市府的網站上，被列為「績優評核」的餐廳，2023年和2025年，在發證標章效期之內，有發生食物中毒，表格上居然還是有「績優標章」，沒有被撤下，這就是漏洞。

顏若芳要求蔣萬安，要如何把這漏洞補起來，別一直指責中央；顏若芳另質詢指出，北市針對苯駢芘有沒有抽驗過？衛生局長黃建華說，苯駢芘沒有市府的抽驗項目中，顏若芳也說，這就是問題，為什麼其他縣市有？包括2024年的新北市、桃園、台中，2023年新竹縣也有，2022年屏東也有。台北市為什麼沒有？

蔣萬安則回答，高雄有驗嗎？雙標，顏若芳說，「我在跟你討論台北市」蔣萬安說，中央有驗嗎？事發以後中央有驗嗎？連事發以後都不驗。

顏若芳指蔣萬安「問A答B」蔣萬安也回嗆「你才是問A答B，雙標」並指這就是現在民進黨的態度，到現在還如此傲慢，還要推卸責任，還要轉移焦點，難怪人民憤怒要站上街頭。

顏若芳說，她是討論制度、資訊上有問題，「你在跟我扯什麼、莫名其妙耶、還敢上街頭？」蔣萬安再度動怒，連珠砲轟「就是你這種態度，傲慢、蓋牌、護航、包庇、無能、神隱」，人民當然有上街頭的權利。