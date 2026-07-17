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毒油事件曝食安漏洞 廖偉翔提修法明定強制通報、檢驗周期

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照
國民黨立委廖偉翔。聯合報系資料照

毒油事件延燒，我國食安出現破口。國民黨立委廖偉翔今日表示，他已提出「食品安全衛生管理法第7條及第47條修正草案」，毒油事件凸顯我國食安管理「檢驗頻率過低」以及「通報體系漏洞」的缺失，為守護國人健康，修正草案明定高風險食品的最低檢驗周期底線，並建立強制通報與吹哨者揭弊免責機制，以完善國內食安防線。

廖偉翔表示，現行食安法將食品業者的自主檢驗頻率，授權由中央主管機關以行政公告訂定，導致許多高風險品項的最低檢驗週期偏長，甚至流於形式，產生長期的監管空窗期。當危害物質在第一時間未被阻絕、流入市面並被國人食用，容易發生重大系統性食安危機。

廖偉翔說明，本次修正草案於第7條第4項增訂，針對經評估為「食品安全高風險特定類別」的食品業者，其最低自主檢驗周期「不得少於每季一次」；若屬「特定高風險品項」，其自主檢驗週期則「不得少於每月一次」。他表示，藉由立法強制拉高檢驗頻度，才能保障國人飲食安全。

廖偉翔指出，檢驗人員或受委託檢驗機構通常是發現危害物質超標的關鍵角色，卻常因企業內部的商業利益考量、雇主的強力施壓或保密合約限制，導致食安風險遭刻意隱瞞、遲延通報，最終流入市面危害國人健康。

廖偉祥說明，草案特別增訂「吹哨者免責與通報機制」，明定一經發現危害健康物質超標，必須立即向地方及中央主管機關通報，且相關人員或機構不受營業秘密、契約保密約款或雇主指示的限制，保障專業人員不因揭弊而遭受法律追責或職場報復，確保國人健康高於商業利益考量。

廖偉翔表示，食品安全不分黨派，補上法律漏洞也刻不容緩，此案目前將積極邀請立法委員共同提案或連署，盼能儘速送交委員會排審，用最嚴密的防護機制，為全國人民的飲食健康把關。

食安 廖偉翔 中央

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