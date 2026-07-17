監院通過王俊雄彈劾案 詐領27萬移送懲戒法院

監察院今天表示，前台中市農業局長王俊雄涉嫌在民國107年間假借執行市府行銷計畫，攜妻女出國考察，再利用偽造發票、不實農產收據等憑證辦理核銷，詐取政府補助款共計新台幣27萬餘元違失情節重大，日前已通過彈劾案，移送懲戒法院審理。

監察院今天透過新聞稿指出，王俊雄107年擔任台中市府農業局長時，假借執行「107年台中市柑橘國際行銷計畫，攜妻女赴國外旅遊，並涉詐取政府補助款，假公濟私嚴重損害公務體系廉潔形象與政府信譽，違失情節重大，監察院已於9日審查通過監察委員浦忠成、蔡崇義、趙永清提案，全案移送懲戒法院審理。

彈劾案文指出，王俊雄高居農業局局長要職，理應清廉自持、戮力從公，卻假公濟私讓全家免費出遊，事後還運用職務影響力，擅以專簽提高補助經費核定比率，並透過「中都合作社」充當核銷人頭，利用未實際製作的大圖輸出發票、不實農產收據，甚至硬碟、鍵盤與桌巾清洗費等私人生活開支憑證矇混報支，詐領政府補助款共計27萬餘元。

彈劾案文還說，王俊雄除持不實單據核銷私人旅費外，還將應秘密的機關內部公務出訪核定專簽，以拍照方式私下提供給配偶知悉，也導致機關內部資訊外洩的風險遽增。

根據彈劾案文，王俊雄所為嚴重損害專案經費核定的正確性，而惡意濫用職權以支應私人旅遊開支，行為顯然已違反公務員服務法與公務員廉政倫理規範相關規定，核有重大違失，並構成公務員懲戒法第2條所定應受懲戒事由，因此提案彈劾。