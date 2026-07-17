快訊

LINE免費貼圖精選8款！炎夏「融化柴柴」在這、萬家福「買買買」圖案超Q

陽明交大教授殺連襟…貼錫箔紙與妻住「黑暗宿舍」 醫：加劇身心惡化

阿拉斯加雪橇犬秀神準發球絕技 「背對背精準爆頭」網笑：絕對有練過

聽新聞
0:00 / 0:00

公投法修多案印1張選票逕付二讀 民眾黨團3點說明：利選務作業順暢

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民眾黨立院黨團今提案修正「公民投票法」第21條及第43條草案，增訂公投案數如超過一定案數時，應全部印製於同一選票上。圖／聯合報系資料照
民眾黨立院黨團今提案修正「公民投票法」第21條及第43條草案，增訂公投案數如超過一定案數時，應全部印製於同一選票上。圖／聯合報系資料照

立法院會今處理討論事項，民眾黨立院黨團提案修正「公民投票法」第21條及第43條草案，增訂公投案數如超過一定案數時，應全部印製於同一選票上；成功自內政委員會抽出並逕付二讀。立法院長韓國瑜表示，照黨團共識，本案不再表決，照案通過，將與相關提案併案協商。

自2017年公投法修法大幅調降提案、連署及通過門檻後，公民提案如雨後春筍般湧現，2026年底的九合一地方選舉將至，預期將迎來龐大的公投浪潮。

民眾黨團於提案中提出3點說明，指出回顧2018年九合一選舉合併公投時，綁大選的公投案高達10案，當時採「一案一張」印製選票，導致選民在投票所「滿手選票」，不僅嚴重拖慢圈選與投票作業，甚至發生多案投入同一票匭的混亂狀況，對基層選務量能造成極大負擔。

此外，民眾黨團也質疑現行制度「違反秘密投票原則」，提案指出，依照現行規範，選民有權選擇「全領、部分領或不領」公投票，然而若中選會規畫將大選與公投票匭設於同一場所，並採取「先領投選舉票、再領投公投票」的動線，選民是否領取特定公投票的行為將完全暴露於大眾目光之下，等同讓旁人得以窺知其投票意向，嚴重侵害憲法保障的「秘密投票自由」。

提案指出，為消弭此項民主漏洞並兼顧選務順暢，民眾黨團參酌美國各州辦理公投的實務經驗，主張若公投提案數超過一定數量，應全部印製於同一張選票上。

今日院會中，該草案在無表決下順利抽出逕付二讀，接下來將與國民黨團先前提出「公投達2項以上應同印一張選票、先開選舉票再開公投票」的修法提案併案協商。

公投 民眾黨團 韓國瑜

延伸閱讀

在野黨提案修公投法 綠：不應為政黨之私影響制度

藍委提案縮短公投時程 游盈隆：不可開倒車

游盈隆：審查立院交付公投 須符重大政策創制複決

游盈隆：九合一綁公投 1個恰恰好 2個有點多 3個受不了 4案開票到隔日

相關新聞

【即時短評】香港禁「紅花綻放」　台灣容得下「非綠葉」？

香港國安警察搜索獨立書店「留下書舍」與「田園書屋」，五名書店相關人士被拘。一名身穿印有「我是書店店員」標語黑色上衣的女子，雙手上銬被警方帶走的鏡頭引發熱議。香港警方稱，在書店查獲一批「具煽動意圖的書籍」，涉嫌煽動對港府、司法及執法機關的仇恨。

監察院糾正竹市棒球場案 高虹安：市府將持續究責

監察院今公布新竹市立棒球場調查報告並糾正新竹市政府，市長高虹安表示，調查結果印證市府3年多來追查工程真相及改善工程品質方向正確，相關缺失均發生於林智堅前市府任內，市府將持續依法追究責任。

巴紐關我代表處 蕭美琴：這是一個挫折 我們會繼續爭取

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）15日重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉中華台北經濟辦事處（台灣）並停止運作」。副總統蕭美琴今天（16日）在亞洲生技大展的場邊受訪表示，「這是一個挫折，我們還是會繼續爭取。」

【重磅快評】吳乃仁還債協商破局 台糖「補考」不容擺爛

民進黨大老吳乃仁因台糖售地弊案入獄，出獄後面臨台糖求償，因遲未還錢，台糖上月向法院聲請管收，吳表示願在7月20日前協商還錢，台糖隨即撤回聲請，但昨天首次協商破局，藍委認為吳以拖待變，不排除提告台糖背信；不過，背信是即成犯，台糖未積極討回國庫損失的錢，背信刑責如影隨行，現在猶如「補考」，豈可再擺爛？

公投法修多案印1張選票逕付二讀 民眾黨團3點說明：利選務作業順暢

立法院會今處理討論事項，民眾黨立院黨團提案修正「公民投票法」第21條及第43條草案，增訂公投案數如超過一定案數時，應全部印製於同一選票上；成功自內政委員會抽出並逕付二讀。立法院長韓國瑜表示，照黨團共識，本案不再表決，照案通過，將與相關提案併案協商。

呼應蔣萬安725上凱道 黃國昌：民進黨不負責 在野替人民發聲

致癌毒油事件延燒，台北市長蔣萬安今天上午呼籲人民應上街抗議後，中午赴立法院拜會國民黨團及民眾黨團。民眾黨主席黃國昌稍早表示，他與蔣萬安有共同的結論，「既然民進黨政府不願負責、不肯面對民意，在野黨必須站出來，替人民發聲」，他將共同站出來，也邀集所有台灣人民7月25日上凱道。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。