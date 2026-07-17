公投法修多案印1張選票逕付二讀 民眾黨團3點說明：利選務作業順暢

立法院會今處理討論事項，民眾黨立院黨團提案修正「公民投票法」第21條及第43條草案，增訂公投案數如超過一定案數時，應全部印製於同一選票上；成功自內政委員會抽出並逕付二讀。立法院長韓國瑜表示，照黨團共識，本案不再表決，照案通過，將與相關提案併案協商。

自2017年公投法修法大幅調降提案、連署及通過門檻後，公民提案如雨後春筍般湧現，2026年底的九合一地方選舉將至，預期將迎來龐大的公投浪潮。

民眾黨團於提案中提出3點說明，指出回顧2018年九合一選舉合併公投時，綁大選的公投案高達10案，當時採「一案一張」印製選票，導致選民在投票所「滿手選票」，不僅嚴重拖慢圈選與投票作業，甚至發生多案投入同一票匭的混亂狀況，對基層選務量能造成極大負擔。

此外，民眾黨團也質疑現行制度「違反秘密投票原則」，提案指出，依照現行規範，選民有權選擇「全領、部分領或不領」公投票，然而若中選會規畫將大選與公投票匭設於同一場所，並採取「先領投選舉票、再領投公投票」的動線，選民是否領取特定公投票的行為將完全暴露於大眾目光之下，等同讓旁人得以窺知其投票意向，嚴重侵害憲法保障的「秘密投票自由」。

提案指出，為消弭此項民主漏洞並兼顧選務順暢，民眾黨團參酌美國各州辦理公投的實務經驗，主張若公投提案數超過一定數量，應全部印製於同一張選票上。

今日院會中，該草案在無表決下順利抽出逕付二讀，接下來將與國民黨團先前提出「公投達2項以上應同印一張選票、先開選舉票再開公投票」的修法提案併案協商。