呼應蔣萬安725上凱道 黃國昌：民進黨不負責 在野替人民發聲

致癌毒油事件延燒，台北市長蔣萬安今天上午呼籲人民應上街抗議後，中午赴立法院拜會國民黨團及民眾黨團。民眾黨主席黃國昌稍早表示，他與蔣萬安有共同的結論，「既然民進黨政府不願負責、不肯面對民意，在野黨必須站出來，替人民發聲」，他將共同站出來，也邀集所有台灣人民7月25日上凱道。

黃國昌表示，癌油流竄全台，民進黨政府從蓋牌、下架標準一改再改、到資訊混亂甩鍋地方，這個政府已經徹底失能。當人民對執政黨失去信心時，在野黨不能讓人民失望，責無旁貸共同捍衛人民食安。

黃國昌指出，今天早上，他與蔣萬安針對持續擴大的食安危機交換意見，討論中央失能之下，在野力量還能為人民做些什麼。他們有共同的結論，「既然民進黨政府不願負責、不肯面對民意，在野黨必須站出來，替人民發聲。」

黃國昌說，民眾黨將在立法院持續追究政治責任，要求中央完整公布流向、徹查責任、給人民交代，同時結合地方政府與民間力量，讓全民的怒吼被聽見。邀請所有台灣人民725一起上凱道，讓民進黨政府聽見人民的憤怒，學會對人民謙卑。