【重磅快評】吳乃仁還債協商破局 台糖「補考」不容擺爛

民進黨大老吳乃仁因台糖售地弊案入獄，出獄後面臨台糖求償，因遲未還錢，台糖上月向法院聲請管收，吳表示願在7月20日前協商還錢，台糖隨即撤回聲請，但昨天首次協商破局，藍委認為吳以拖待變，不排除提告台糖背信；不過，背信是即成犯，台糖未積極討回國庫損失的錢，背信刑責如影隨行，現在猶如「補考」，豈可再擺爛？

台糖在售地弊案中損失不貲，求償對象包括一家公司及三名自然人，吳乃仁是其中之一；經台糖陸續追償後，其中一名自然人的房子遭法拍，台糖收回約3000萬元，台糖另自吳乃仁名下財產追回700餘萬元，另一名自然人名下無財產可追，公司名下也無財產；台糖統計，未清償債務加計利息約1.8億元。

台糖和吳乃仁的債權債務關係，雖是法院判決的民事損害賠償，台糖也是公司法人，但眾所周知，台糖是國營事業，經濟部持股比例高達90%以上，吳乃仁當年賤賣的土地是國家資產，他大筆一揮導致台糖資產縮水，國家平白損失1.8億元，國庫實質上少收1.8 億元，最終受損的是全體國人，這也是社會關注的主因。

管收通常是很有效的討債手段，即使是對付大咖人物亦然。前太平洋電線電纜公司董事長孫道存長期欠稅、隱匿脫產，卻過著奢華生活，行政執行署祭出管收，孫當場繳納億元現金，才免於被關，後來也因此促成修法訂定欠稅大戶的「禁奢條款」。

中部一名立委因涉及詐領健保費等案被查辦，他自知難逃法網，不僅將侵占資金全數返還，還額外向公庫支付200 萬元緩起訴處分金，並捐款1000萬元，才順利換得緩起訴處分。最大關鍵是檢方在發動偵查時，為了防止脫產，第一時間便查扣相關金融帳戶、動產及豪宅，才讓國庫未失分文。

另一對照案例是民眾黨前主席柯文哲，他所涉及政治獻金法等案仍在法院審理中，但柯妻今天爆料，之前監察院來要2600萬元，現在是行政執行署強扣5800萬元，「先生所有帳戶瞬間歸零，就是要你0元生活啦！」；民進黨政府對付柯文哲分秒必爭，效率令人刮目相看。

反觀吳乃仁案，從司法單位到台糖，始終未見積極作為；吳乃仁背信案發生於2003年間，時任台糖董座的吳乃仁違反台糖土地「只租不售」的原則，核定霧峰的台糖土地標售給春龍公司，並低估地價，造成台糖損失逾2億元。

2006年案件爆發，檢調展開調查，歷經3年才起訴。一審判吳有期徒刑3年10個月，2013年二審駁回上訴定讞。由於檢方第一時間沒有查扣吳的財產，偵審期間冗長，吳自可從容脫產，甚至過著奢華程度不輸孫道存的日子，主其事者能無愧色？

更「神奇」的是， 吳乃仁背信案從最初檢方指控的巨大弊案，歷經一、二審重判，後來竟在再審中逆轉，最終以坐牢9個月收場，民事賠償1.8 億元更彷彿無人聞問，吳都出獄8、9年了，台糖才想起要扣押銀行帳戶，光是這個世紀慢的反應就幾乎和背信畫上等號。

最近台糖煞有介事聲請管收吳乃仁，但也只不過管收12天，台糖態度又放軟；昨天雙方首次協商破局，台糖的主事者最好祈禱吳乃仁在兩天假日結束後就能提出清償計畫，否則恐怕真的要換台糖高層跑法院了。