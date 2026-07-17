監察院糾正竹市棒球場案 高虹安：市府將持續究責

監察院今公布新竹市立棒球場調查報告並糾正新竹市政府，市長高虹安表示，調查結果印證市府3年多來追查工程真相及改善工程品質方向正確，相關缺失均發生於林智堅前市府任內，市府將持續依法追究責任。

高虹安表示，監察院認定，前市府在球場尚未完成正式驗收前，就辦理多次空間點交，雖列出缺失卻未完成改善，即倉促舉辦開幕比賽，最終造成球員受傷。

調查也指出，球場設計與施工未達契約標準，包括排水未符合30分鐘內完成排水要求，表土層也未清除石礫、混凝土塊等雜物，現任市府發現的排水不良、土壤級配及非法營建廢棄物掩埋等問題，都已被寫入調查報告。

她表示，監察院也認定球場存在結構安全問題，因地下停車場設計導致覆土重量超過原本結構分析容許範圍，地下室頂版強度未達規範，因此必須移除超載覆土並改善。這也證明市府堅持移除覆土、重新檢討設計，是基於公共安全考量，而非刻意拖延球場重啟。

高虹安指出，監察院也認為工程管理制度嚴重失靈，包括專案管理與監造廠商自行提送、自行核定監造計畫，形成「球員兼裁判」，監造廠商也不具依法開業建築師資格；前市府還曾先刪減工程項目再透過契約變更加回，遭認定違反政府採購法，顯示從招標、設計、監造、施工到啟用，整體公共工程管理均有缺失。

她表示，監察院形式上糾正的是新竹市政府，但調查報告所列違失均發生於林智堅前市府任內。市府早在2023年便已將相關資料移送檢調及監察院，後續也持續提供覆土移除、結構鑑定及施工影像等證據；針對涉嫌挖除良好土壤、回填及掩埋營建廢棄物，市府也已提出刑事告發。

高虹安強調，新竹棒球場問題不是市府空口指控，而是有施工縮時攝影、出土廢棄物、第三方結構鑑定報告及監察院調查結果佐證。市府將配合監察院糾正事項精進公共工程制度，並持續依法追究工程缺失、契約責任及相關人員責任，捍衛市民權益。