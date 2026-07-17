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監察院糾正竹市棒球場案 高虹安：市府將持續究責

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
監察院今公布新竹市立棒球場調查報告並糾正林智堅前市府任內的新竹市政府。圖／聯合報系資料照
監察院今公布新竹市立棒球場調查報告並糾正林智堅前市府任內的新竹市政府。圖／聯合報系資料照

監察院今公布新竹市立棒球場調查報告並糾正新竹市政府，市長高虹安表示，調查結果印證市府3年多來追查工程真相及改善工程品質方向正確，相關缺失均發生於林智堅前市府任內，市府將持續依法追究責任。

高虹安表示，監察院認定，前市府在球場尚未完成正式驗收前，就辦理多次空間點交，雖列出缺失卻未完成改善，即倉促舉辦開幕比賽，最終造成球員受傷。

調查也指出，球場設計與施工未達契約標準，包括排水未符合30分鐘內完成排水要求，表土層也未清除石礫、混凝土塊等雜物，現任市府發現的排水不良、土壤級配及非法營建廢棄物掩埋等問題，都已被寫入調查報告。

她表示，監察院也認定球場存在結構安全問題，因地下停車場設計導致覆土重量超過原本結構分析容許範圍，地下室頂版強度未達規範，因此必須移除超載覆土並改善。這也證明市府堅持移除覆土、重新檢討設計，是基於公共安全考量，而非刻意拖延球場重啟。

高虹安指出，監察院也認為工程管理制度嚴重失靈，包括專案管理與監造廠商自行提送、自行核定監造計畫，形成「球員兼裁判」，監造廠商也不具依法開業建築師資格；前市府還曾先刪減工程項目再透過契約變更加回，遭認定違反政府採購法，顯示從招標、設計、監造、施工到啟用，整體公共工程管理均有缺失。

她表示，監察院形式上糾正的是新竹市政府，但調查報告所列違失均發生於林智堅前市府任內。市府早在2023年便已將相關資料移送檢調及監察院，後續也持續提供覆土移除、結構鑑定及施工影像等證據；針對涉嫌挖除良好土壤、回填及掩埋營建廢棄物，市府也已提出刑事告發。

高虹安強調，新竹棒球場問題不是市府空口指控，而是有施工縮時攝影、出土廢棄物、第三方結構鑑定報告及監察院調查結果佐證。市府將配合監察院糾正事項精進公共工程制度，並持續依法追究工程缺失、契約責任及相關人員責任，捍衛市民權益。

高虹安 棒球 監察院

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