駁斥媒體匿名消息抹紅在野無人機條例 陳以信批低劣政治操作

針對「自由時報」報導，以「北京方面消息」為依據，刊登指稱就無人機條例對岸向在野黨提出「三原則」。國民黨文傳會主委陳以信今下午嚴正駁斥，強調相關內容充斥匿名消息、臆測推論與情節拼湊，既拿不出具體事證，也未向國民黨進行查證，便對在野黨無端影射刻意抹紅。他抨擊這等政治操作不僅低劣，更是徹底將新聞專業踩在地上。

陳以信指出，國民黨一向重視國防安全，也支持台灣無人機產業發展，更支持提升國防自主能力。但他強調支持國防，不代表就必須毫無監督，照單全收行政院提出的預算與法案。

陳以信批評，行政院提出的無人機特別條例，僅以三張A4、七個條文，就要求編列高達新台幣2100億元特別預算，內容空泛、授權過大、缺乏具體執行規劃，根本就是一部「空殼法案」。他強調國民黨要求補強法制、建立明確規範、落實財政紀律，完全是負責任的監督，而不是讓人民用納稅錢為一張空白支票買單。

陳以信重申，國民黨不會因為部分媒體刻意造謠抹紅，就放棄監督政府、把關預算的職責。國民黨將持續秉持支持國防、支持產業、遵守財政紀律、監督政府的原則，堅守人民託付，絕不動搖。