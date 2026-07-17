巴紐關我代表處 蕭美琴：這是一個挫折 我們會繼續爭取

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）15日重申「一個中國政策」，宣布將「立即關閉中華台北經濟辦事處（台灣）並停止運作」。副總統蕭美琴今天（16日）在亞洲生技大展的場邊受訪表示，「這是一個挫折，我們還是會繼續爭取。」

特卡琴科發表聲明後，中國大陸外交部表示「高度讚賞」這項決定。中華民國外交部昨表達嚴正抗議，不接受巴紐政府的片面宣布，稱代表處持續運作，並將與對方交涉維護我方權益。

蕭美琴指出，台灣外交處境艱困，中國到處在打壓台灣的生存，以及對外開拓國際空間的機會；這是一個挫折，還是會持續爭取，無論是對海外僑胞，或者是擴大台灣與國際合作的機會。

知情人士指出，巴紐面臨迫切發展需求，政治與社會環境不穩定，且政府治理能力有限；巴紐近年積極引進中國資金、貸款及大型基礎建設合作，雖部分計畫暴露問題和缺失，巴紐仍持續向中國尋求貸款及基礎建設融資，中國一度成為巴紐最大的單一國家債權人。

今年為巴紐與中國大陸建交50周年。據了解，此次片面宣布關閉我代表處一事，「主要是特卡琴科主導，未必代表巴紐政府整體共識」；巴紐政府內部對此決定仍存在不同意見，其內部也有支持持續維持台巴合作關係的聲音。

知情人士表示，中國近年持續透過外交、經濟及政治等多元手段打壓台灣國際參與，並積極擴大在太平洋島國的影響力；中國近年持續加大對巴紐的外交、經濟及基礎建設投入，同時巴紐也和澳洲等國在經濟及安全合作維持密切互動。隨著印太地區戰略競爭持續升高，以及中國近期在太平洋地區軍事活動日益頻繁，包括日前試射飛彈等作為，均可能對區域情勢產生影響；外交部將持續與相關單位密切關注情勢發展，並審慎研擬各項應處作為。