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卓榮泰：中共跨境鎮壓 將全力保障民眾、落實民主

中央社／ 台北17日電

仰山文教基金會今天在民主運動先驅郭雨新故居，舉辦「墨痕詩述-台灣百年追尋」展覽開幕式。行政院長卓榮泰致詞說，此刻大家透過展覽回顧歷史、展望未來，對比中共正進行跨境鎮壓，都在提醒當代所有政治工作者與民主夥伴，必須全力保障民眾安全、落實民主精神。

卓榮泰上午出席「墨痕詩述-台灣百年追尋」展覽開幕式，觀賞「衝破黨禁」影片，並由前立法院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃簡報「台灣民主文史區芻議」。宜蘭縣政府文化局長黃伴書、書法家張炳煌、謝季芸、民進黨宜蘭縣長參選人林國漳、民進黨宜蘭市長參選人韓瑩等人也都到場。

游錫堃致詞說，民主尋蹤館是民主運動先驅郭雨新的故居，開幕式是為紀念解除戒嚴39週年。解嚴後，台灣可以合法組織政黨、擁有言論自由，接續動員戡亂結束、萬年國代依法退職、民主國會誕生，解嚴可說是對台灣起了關鍵性作用。根據國家人權記憶庫，台灣在1949年5月20日起進入戒嚴，直到1987年7月14日宣告解嚴為止，經歷長達38年的戒嚴時期。

游錫堃表示，漢字文化圈唯一的民主典範就是台灣，宜蘭市北門口這個舊區域對台灣百年民主貢獻很大，包含抗日三猛之一簡大獅、民主先驅郭雨新、蔣渭水等人都出生在此區域，盼中央能加強相關歷史研究，強化台灣主體性建構，且納為部會層級施政計畫，同時加強台灣文史人才培養，也建議地方能設置文化地標，以及輔導、補助遺址故居保存再生等。

卓榮泰表示，未來會研議將游錫堃的建議納入中央政府施政計畫中，政府也持續推動轉型正義，6月甫設立「強化民主韌性專案辦公室」，強化促進轉型正義基金的運用，讓過去遭受迫害的政治受難者及家屬能獲得政府與國家實質上的關懷與照顧。

卓榮泰提到，極權統往往不容民主呼喚或批判當權者的聲音，台灣已是民主化社會，不僅允許、歡迎，更致力於保存與提倡此類民主活動與歷史場景。

他說，大家今天能到民主尋蹤館回顧歷史、展望未來，對照中共自7月1日起實施「民族團結進步促進法」，進行跨境鎮壓及長臂管轄，更提醒當代所有政治工作者與民主夥伴，必須全力保障民眾在國內及世界各地的安全，以真正落實民主精神。

卓榮泰還說，回顧1986年9月28日民主進步黨建黨的歷史時刻，當時原本在圓山飯店召開「1986年黨外候選人推薦大會」，擔任大會主席的游錫堃手持麥克風宣布「組黨」臨時提案通過後，圓山飯店轉身一變成為民主進步黨建黨的場所。這一聲呼喚撼動民主，他要再次為游錫堃當時的勇氣致予最高敬意，因為若無當年民主進步黨的創立，台灣過去40年的民主發展絕非如今面貌。

卓榮泰 中共 宜蘭

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