愛沙尼亞國會友台小組訪團訪台 林佳龍：共建韌性民主供應鏈

外交部長林佳龍昨（16）日在外交部會晤由愛沙尼亞國會友台小組主席裴克多（Kristo Enn Vaga）率領的跨黨派國會訪問團。林佳龍表示，近年來台灣與愛沙尼亞已從理念上的相互支持，逐步轉化為數位治理、資安、無人機、國防科技及國際發展合作等多項具體成果，期待雙方持續深化合作，共同打造安全、可信賴且具韌性的民主供應鏈。

林佳龍表示，愛沙尼亞位於波羅的海三國最北端，曾歷經蘇聯長達47年的統治；台灣與愛沙尼亞都是小而堅韌的民主國家，有相似的歷史經驗，也同樣身處威權勢力前線。雖然相隔遙遠，卻因共同珍視民主、自由與人權，成為彼此信賴的重要夥伴。

林佳龍也分享，愛沙尼亞首都塔林除了擁有歐洲保存最完整的中世紀舊城，並被列為世界文化遺產外，也是全球數位化程度最高、最具新創能量的國家之一。林佳龍指出，只要結合愛沙尼亞在數位治理、資安與創新領域的經驗，以及台灣在半導體、人工智慧與科技製造方面的優勢，雙方將更有條件攜手打造安全、可信賴且具韌性的民主供應鏈。

林佳龍表示，近年來，台愛合作已從理念上的相互支持，逐步轉化為具體行動。從無人機與國防科技、資安、數位治理，到國際發展合作，雙方都已建立扎實的合作基礎。林佳龍轉述，裴克多主席在會中強調，「台灣對世界很重要，愛沙尼亞將持續支持台灣。」他也特別感謝愛沙尼亞國會長期在國際場合支持台灣有意義參與國際組織。

林佳龍最後表示，今年愛沙尼亞擔任北歐波羅的海八國合作機制的協調國，期待台灣與愛沙尼亞及更多北歐、波羅的海夥伴持續深化合作，共同提升民主韌性、經濟安全與區域穩定。