領藍委為民眾發聲 蔣萬安喊：民進黨逼我吃毒油 逼我上街頭

中聯致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安今天上午呼籲人民應上街抗議後，中午赴立法院拜會國民黨團。蔣萬安除了與立委討論接下來如何替民眾發聲外，更在致詞時高喊「民進黨政府逼我吃毒油，逼我上街頭，對不對？」國民黨立委高喊「對！」並拍手鼓掌。

蔣萬安今天中午到立法院拜會國民黨團，與國民黨團立委舉行閉門會議進行深度交流。蔣萬安在閉門會議前致詞表示，「今天非常高興回娘家，這個場域再熟悉不過」，他先感謝在場立委，面對重大議題，大家無役不與，一起共同打過許多場戰役。

蔣萬安說，面對這次國家如此重大的食安議題，大家卻看到民進黨政府處理得荒腔走板，到今天已經超過半個月，毒油事件到底為什麼會發生？為什麼會有毒油產生？到底是原料大豆的問題，還是哪一個製程的環節出問題？政府到現在說不出個所以然。

蔣萬安說，我們看到的卻是民進黨政府的傲慢、無能、包庇、護航，所以他特別來國民黨立法院黨團，與立委們交換意見，請教接下來該怎麼樣站出來幫民眾發聲。因為食安議題攸關各年齡層、小老百姓的健康，以及許多餐飲、攤商、店家的生計。

蔣萬安最後高喊，「所以此時此刻，我們必須要勇敢的站出來，為民眾發聲」。目前看到行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛，沒有一個人願意負責下台，還看到民進黨發言人說「不是我逼你們吃啊？」、「今天民進黨政府逼我吃毒油、逼我上街頭，對不對？」 現在藍委高喊「對！」

蔣萬安表示，立法院這陣子堅定捍衛民眾的健康、食安、權益，他由衷的感激和欽佩，接下來希望地方政府與國民黨立法院黨團緊密合作，「站在人民的一方」，而不要像中央政府選擇和業者站在一起。