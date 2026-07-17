快訊

巨浪飛彈來襲！紐西蘭該如何應對中國威脅？

毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭

一覺醒來全身癢！ 高雄五星飯店驚爆「床蝨危機」房客被蟲嚇醒 業者回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

領藍委為民眾發聲 蔣萬安喊：民進黨逼我吃毒油 逼我上街頭

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今日上午至立法院拜會民眾黨立法院黨團，結束後與民眾黨主席一同步出黨團。記者王小萌／攝影
台北市長蔣萬安（左）今日上午至立法院拜會民眾黨立法院黨團，結束後與民眾黨主席一同步出黨團。記者王小萌／攝影

中聯致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安今天上午呼籲人民應上街抗議後，中午赴立法院拜會國民黨團。蔣萬安除了與立委討論接下來如何替民眾發聲外，更在致詞時高喊「民進黨政府逼我吃毒油，逼我上街頭，對不對？」國民黨立委高喊「對！」並拍手鼓掌。

蔣萬安今天中午到立法院拜會國民黨團，與國民黨團立委舉行閉門會議進行深度交流。蔣萬安在閉門會議前致詞表示，「今天非常高興回娘家，這個場域再熟悉不過」，他先感謝在場立委，面對重大議題，大家無役不與，一起共同打過許多場戰役。

蔣萬安說，面對這次國家如此重大的食安議題，大家卻看到民進黨政府處理得荒腔走板，到今天已經超過半個月，毒油事件到底為什麼會發生？為什麼會有毒油產生？到底是原料大豆的問題，還是哪一個製程的環節出問題？政府到現在說不出個所以然。

蔣萬安說，我們看到的卻是民進黨政府的傲慢、無能、包庇、護航，所以他特別來國民黨立法院黨團，與立委們交換意見，請教接下來該怎麼樣站出來幫民眾發聲。因為食安議題攸關各年齡層、小老百姓的健康，以及許多餐飲、攤商、店家的生計。

蔣萬安最後高喊，「所以此時此刻，我們必須要勇敢的站出來，為民眾發聲」。目前看到行政院長卓榮泰、衛福部長石崇良、食藥署長姜至剛，沒有一個人願意負責下台，還看到民進黨發言人說「不是我逼你們吃啊？」、「今天民進黨政府逼我吃毒油、逼我上街頭，對不對？」 現在藍委高喊「對！」

蔣萬安表示，立法院這陣子堅定捍衛民眾的健康、食安、權益，他由衷的感激和欽佩，接下來希望地方政府與國民黨立法院黨團緊密合作，「站在人民的一方」，而不要像中央政府選擇和業者站在一起。

蔣萬安 民進黨 中聯

延伸閱讀

毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭

影／毒油案蔣萬安怒批中央「吃人夠夠」 號召民眾站上街頭

毒油案不滿地方搶快？蔣萬安重話了：卓榮泰應下台 賴總統向全民道歉

癌油案 蔣萬安重砲回擊中央「無能蓋牌、總統道歉」

相關新聞

領藍委為民眾發聲 蔣萬安喊：民進黨逼我吃毒油 逼我上街頭

中聯致癌油事件持續延燒，台北市長蔣萬安今天上午呼籲人民應上街抗議後，中午赴立法院拜會國民黨團。蔣萬安除了與立委討論接下來如何替民眾發聲外，更在致詞時高喊「民進黨政府逼我吃毒油，逼我上街頭，對不對？」國民黨立委高喊「對！」並拍手鼓掌。

指新竹棒球場驗收不嚴謹、督導廠商不周 監院四年後糾正竹市府

監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳今天表示，新竹市政府辦理市立棒球場統包工程未驗收即先使用；統包商負責設計與施工成果未能達到契約規定之效能標準，有安全疑慮；市府及教育部工程施工查核小組督導過程之查核意見，竟錯誤指示成球員兼裁判；委託技術服務廠商資格也違反相關規範，監察院通過糾正新竹市政府、運動部。

駁斥馬以南聲明 馬英九基金會稱「遺憾」：盡力溝通化解誤會

前總統馬英九大姊馬以南昨晚透過律師發出3點聲明，表示未來再有以馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。馬英九基金會今日表示對該聲明感到非常遺憾。馬以南是馬英九家人，對馬英九用心至深的基金會有所誤解，基金會方面將盡力溝通，盼化解誤會、讓馬家人共同支持馬英九做的所有決定。

毒油案後拜會民眾黨團 蔣萬安受訪未多談：今天回娘家

致癌油問題延燒，台北市長蔣萬安不滿執政黨後續處置方式表達強烈不滿，他今日中午也特別赴立法院先後拜會民眾黨團、國民黨團。蔣萬安在結束拜訪後，與民眾黨主席黃國昌共同步出黨團，面對媒體詢問雙方談了什麼，蔣萬安未多說明，僅說「今天回娘家，跟國昌也是老朋友了。」

苗博雅嗆缺席食安會 蔣萬安反嗆：有關心賴清德不召開國安會議？

台北市長蔣萬安昨赴議會做施政報告，社民黨議員苗博雅質詢指出，身為台北市食品安全委員會召集人的蔣萬安，缺席率達7成。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，市府不像中央政府蓋牌、護航、包庇而且神隱；他反問，有關心賴清德總統到現在不願意召開國安會議？

游盈隆稱公投達4案要開票到凌晨 賴士葆批擺爛

藍白提6項公投案併年底九合一大選，朝野立委昨關切選務執行難度，中選會主委游盈隆稱若公投案達4案恐要開票到隔日凌晨2、3時。國民黨立委賴士葆今日批游盈隆講法是擺爛，用行政作業冗長來恐嚇在野黨公投案的提出。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。