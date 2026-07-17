指新竹棒球場驗收不嚴謹、督導廠商不周 監院四年後糾正竹市府

監察委員陳景峻、郭文東、張菊芳今天表示，新竹市政府辦理市立棒球場統包工程未驗收即先使用；統包商負責設計與施工成果未能達到契約規定之效能標準，有安全疑慮；市府及教育部工程施工查核小組督導過程之查核意見，竟錯誤指示成球員兼裁判；委託技術服務廠商資格也違反相關規範，監察院通過糾正新竹市政府、運動部。

新竹市立棒球場設施老舊損壞，中央於2017年11月16日核定整建計畫，但竹市府在工程尚未竣工之情況下，於2022年7月22日辦理職棒開幕賽營運，發生球員受傷事件，引發外界對球場工程品質提出質疑。

監院調查報告指出，新竹市立棒球場新建統包工程在辦理職棒開幕賽前，實際進度99.913％，已接近完工狀態，如欲部分先行使用，依政府採購法及契約規定並無不可，但應踐行「部分驗收」或「分段查驗」程序。新竹市政府雖先行辦理5場次部分空間點交會議，並註記點交項目缺失，但該程序並不等同於「部分驗收」或「分段查驗」，過程有欠嚴謹。

調查報告提及，監辦單位亦未參與，點交缺失並未透過驗收作業程序進行改善，就辦理球場開幕賽事，釀成球員受傷事件風暴，傷害政府施政形象，有嚴重違失，糾正新竹市政府。

三位監委表示，巨佳公司承攬新竹市立棒球場新建統包工程，未能達到契約規定之效能標準，如球場未能於30分鐘內排水，未清除表土層中直徑大於3公分之所有石礫、混凝土塊，及其它有害草種生長之雜物等，專案管理廠商艾奕康公司也未嚴格把關，導致球員受傷事件後，因巨佳公司履約瑕疵改善等爭議處理延宕，球場至今仍無法正常營運使用，新竹市政府監督管理不周，亦有嚴重違失。

三位監委指出，關於本案公務人員行政責任之究責，因相關刑事案件尚在新竹地方檢察署偵辦中，由於行政責任之究責與刑案偵辦資料有所關聯，將視地檢署偵辦情形，再行處理。