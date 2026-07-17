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陸克文談習近平對台動向 剖析美國盛世面臨考驗

中央社／ 紐約16日綜合外電報導

澳洲前總理暨中國事務專家陸克文近日在紐時專欄作家克雷恩節目中受訪，解釋為何他認為中國國家主席習近平近年來持續提升對台灣採取某種軍事行動的準備程度。

「紐約時報」網站上傳一段陸克文（Kevin Rudd）受訪影片，以「習近平何時會對台灣採取行動」為標題。陸克文提到中國軍事演習的模式愈來愈像是在演練奪取台灣外島、實施封鎖甚或全面侵台。

克雷恩（Ezra Klein）接著說：「我們不是有衛星影像顯示中方為軍演精確仿製台灣多座建築物嗎？」陸克文回答鑒於個人最近職務，他仍受到各種國家安全規範限制，這方面大家或可自行推測，他本人不方便評論，只能說確實看到相關報導。

克雷恩提出美國人對於「為何要關心台灣」的質疑，陸克文用假設情境回應，說「假設習近平明天就進入台灣斬首領導層，台灣就此消失，變成了中國的一省」，他認為屆時美國人真正需要思考的是全世界會如何看待美國的戰略公信力。

他還說，那將是「美國盛世」（Pax Americana）的概念在全球盟友集體意識中瓦解的轉折點。他舉例說，日本可能因此認定該是發展核武的時候，韓國見狀也會認為必須跟進，換句話說，亞洲區域的整體局勢將就此改變。

陸克文接著說，第3個美國人要考慮的層面是，習近平已表明，中國的力量投射不應侷限於台灣海峽，而應擴及整個區域，甚至逐漸向全球擴張，這從目前的行為來看也愈來愈明顯。

陸克文最後回歸核心價值的討論，反問如果美國人仍自認是自由民主的燈塔，那麼對於像台灣2300萬人民這樣，出於自身選擇發展為民主、開放社會與開放經濟的地方，美國人是否會漠不關心？如果對此漠不關心，豈不說明了對全球自由根本就毫不在意。

習近平 美國 中方

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