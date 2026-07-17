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毒油延燒「中央吃人夠夠」 蔣萬安今號召：所有民眾站上街頭

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毒油案後拜會民眾黨團 蔣萬安受訪未多談：今天回娘家

聯合報／ 記者王小萌／台北即時報導
台北市長蔣萬安（左）今日上午至立法院拜會民眾黨立法院黨團，結束後與民眾黨主席一同步出黨團。記者王小萌／攝影
台北市長蔣萬安（左）今日上午至立法院拜會民眾黨立法院黨團，結束後與民眾黨主席一同步出黨團。記者王小萌／攝影

致癌油問題延燒，台北市長蔣萬安不滿執政黨後續處置方式表達強烈不滿，他今日中午也特別赴立法院先後拜會民眾黨團、國民黨團。蔣萬安在結束拜訪後，與民眾黨主席黃國昌共同步出黨團，面對媒體詢問雙方談了什麼，蔣萬安未多說明，僅說「今天回娘家，跟國昌也是老朋友了。」

針對食安風暴，蔣萬安今上午出席活動受訪時強調，若中央政府至今仍無法給人民一個真相，也無法清楚說明整起事件的源頭，且行政院長、衛福部長、食藥署長等部會首長均未對此負起政治責任，他呼籲民眾應站上街頭大聲表達訴求。

活動結束後，蔣萬安也特別到立法院拜會藍白黨團。據了解，蔣萬安先到民眾黨團進行拜會，但未安排正式受訪；隨後將於中午12時再赴國民黨團，與黨團立委舉行閉門會議，並於會後接受聯訪。

蔣萬安 民眾黨團 黃國昌

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