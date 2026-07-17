毒油案後拜會民眾黨團 蔣萬安受訪未多談：今天回娘家

致癌油問題延燒，台北市長蔣萬安不滿執政黨後續處置方式表達強烈不滿，他今日中午也特別赴立法院先後拜會民眾黨團、國民黨團。蔣萬安在結束拜訪後，與民眾黨主席黃國昌共同步出黨團，面對媒體詢問雙方談了什麼，蔣萬安未多說明，僅說「今天回娘家，跟國昌也是老朋友了。」

針對食安風暴，蔣萬安今上午出席活動受訪時強調，若中央政府至今仍無法給人民一個真相，也無法清楚說明整起事件的源頭，且行政院長、衛福部長、食藥署長等部會首長均未對此負起政治責任，他呼籲民眾應站上街頭大聲表達訴求。

活動結束後，蔣萬安也特別到立法院拜會藍白黨團。據了解，蔣萬安先到民眾黨團進行拜會，但未安排正式受訪；隨後將於中午12時再赴國民黨團，與黨團立委舉行閉門會議，並於會後接受聯訪。