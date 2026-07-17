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港警搜查獨立書店 民進黨團立院議場前舉牌聲援

中央社／ 台北17日電

香港警方搜查獨立書店「留下書舍」、「田園書屋」，並拘捕店員。民進黨立法院黨團今天在議場前高舉「我是書店店員」手舉牌，強調台灣經歷過言論思想自由被迫噤聲的階段，對香港人此時此刻的心情感同身受，呼籲每個人共同守護思想自由。

香港警方15日以涉嫌展示及出售具「煽動意圖」的物品為由，逮捕「留下書舍」書店店員，店員身著印有「我是書店店員」T恤走上警車，整個過程影像快速傳播，「我是書店店員」也成為社群平台力挺店員的關鍵字。

民進黨團幹事長莊瑞雄與黨團書記長范雲上午手拿「我是書店店員」、「書沒有罪，閱讀沒有罪，只是自由正在消失」手舉牌，在立法院議場前舉行黨團輿情回應記者會。

范雲指出，台灣也經歷過言論自由跟思想自由被迫噤聲的階段，非常感同身受香港人的心情，也很敬佩書店的店員持續守護自由，被逮捕時臉上堅毅的表情，很多人看了都非常動容。

范雲說，她拿著「我是書店店員」的牌子，是要告訴大家，每個人都應該要是守護思想自由的書店店員，跟勇敢守護思想自由、閱讀自由、言論自由的書店店員站在一起。

莊瑞雄表示，以民主社會的標準來看，中共政權讓人匪夷所思。書是要讓人看的，但中國社會卻當成洪水猛獸。站在民主社會台灣看待香港這些書店，還有這些店員，確實感同身受，會跟香港書店與店員站在一起。

獨立書店 民進黨團 范雲

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