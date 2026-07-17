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巴紐關台灣駐處 副總統：中國到處打壓台灣國際空間

中央社／ 台北17日電

巴布紐幾內亞片面宣布關閉台灣駐巴紐代表處，副總統蕭美琴今天受訪表示，台灣的外交處境真的非常辛苦，中國到處在打壓台灣生存及拓展國際空間的機會，這雖是挫折，但政府仍會持續爭取擴大與國際間的合作。

副總統上午前往亞洲生技大展，造訪衛生福利部、中國醫藥大學、經濟部產業發展署、台北醫學大學、台康生技、藥華醫藥等展區，並在場邊接受媒體短暫採訪。

面對媒體詢問巴布紐幾內亞關閉台灣駐巴紐代表處以及台灣外交面臨的最新打壓局勢，副總統表示，「我們的外交處境真的非常非常辛苦」，中國到處在打壓台灣生存以及對外開拓國際空間的機會。

副總統坦言，「這是一個挫折」，但未來不論是針對海外僑胞，或是持續擴大台灣與國際之間的合作空間，政府都會繼續努力爭取。

談到生技產業對台灣的重要性，副總統指出，雖然國際長期聚焦台灣的晶片產業，但生技也是關乎全民健康的重要產業，與健康台灣推動委員會的政策方向一致。

她提到，總統賴清德重視健康並推動癌症新藥計畫，顯示生技在公共政策與產業面均具有戰略地位，能為百工百業帶來正向影響。

副總統表示，今年生技展各領域皆有顯著進步，國際社會對台灣生技的信任提升，參與生技展的國際人士也破紀錄。這代表台灣生技研發與產業化能力獲國際認可，有助於累積台灣品牌的信任資本，形成對外連結與跨產業機會。

蕭美琴 中國醫藥大學 台康生技

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