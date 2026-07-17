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苗博雅嗆缺席食安會 蔣萬安反嗆：有關心賴清德不召開國安會議？

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安昨赴議會做施政報告，社民黨議員苗博雅質詢指出，身為台北市食品安全委員會召集人的蔣萬安，缺席率達7成。對此，台北市長蔣萬安上午受訪指出，市府不像中央政府蓋牌、護航、包庇而且神隱；他反問，有關心賴清德總統到現在不願意召開國安會議？

蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪，針對苗博雅質詢，他說，針對重大的食安議題，他一定是親自召開專案會議來掌握跟督導。這次毒油事件爆發，市府第一時間立刻的掌握稽查，而且公布所有下游業者的名單，同時也提前擴大預防性的下架。

蔣萬安指出，市府不像中央政府蓋牌、護航、包庇，而且神隱，所以這件事情，市府定期的對外說明稽查的進度，擴大預防下架的量，讓所有的民眾清楚的掌握有知的權利。但這件事情，賴清德總統到現在不願意召開國安會議，議員有去關心過嗎？

蔣萬安 國安會 賴清德 苗博雅

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