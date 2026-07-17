游盈隆稱公投達4案要開票到凌晨 賴士葆批擺爛

藍白提6項公投案併年底九合一大選，朝野立委昨關切選務執行難度，中選會主委游盈隆稱若公投案達4案恐要開票到隔日凌晨2、3時。國民黨立委賴士葆今日批游盈隆講法是擺爛，用行政作業冗長來恐嚇在野黨公投案的提出。

立法院內政委員會昨邀內政部、中選會、警政署等相關單位就「今年11月28日地方公職人員選舉選務整備、選務中立、假訊息因應作為與公民投票選務辦理情形」專題報告，並備質詢。

國民黨立委張智倫質詢關切公投案件數，游盈隆說，考量九合一選務量能的極限，今年公投數量是一個恰恰好、二個有點多、三個受不了；他說，將依照公投法相關規定審定公投題目，目前不知最終結果。

若年底真的有6項公投案要投，游盈隆答覆民進黨立委李坤城說，勢必造成選務極大的困難，「我們就只能夠硬著頭皮扛下來。」游還說，2022年九合一地方選舉合併修憲公投，當年僅有1項公投案，開票持續到晚間11時40分才完成。

游盈隆說，照此推估，若是九合一選舉搭配1項公投案，可於當日完成開票；若有2項公投案，勢必要過午夜；若有3案，開票時間可能延至隔日凌晨1、2時；若達4案，甚至可能到隔日凌晨2、3時。

賴士葆說，游盈隆上任前，社會對游有滿大的期待，但昨天游備詢時的講法就是要擺爛，用行政作業冗長來恐嚇在野黨公投案的提出。

賴士葆批，這種以技術層次行政流程作業不便，來阻止直接民權的行使，是開民主的倒車，令人非常失望，全民也不會埋單。