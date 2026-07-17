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游盈隆示警6公投恐開到半夜 羅智強：在野黨題目可能減少

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片

年底公投綁九合一大選將近，藍白目前在立法院已提出6項公投案，進入一個月協商冷凍期，中選會主委游盈隆日前示警，恐怕會開票開到半夜。國民黨立委羅智強今天表示，為了兼顧選務成本與時間，在野黨會做整體思考，6個公投題目可能會減少。

游盈隆昨日在立法院內政委員會評估，以2022年九合一地方選舉合併一個修憲公投案為例，若公投案達4案可能要開票到隔日凌晨2、3時。

羅智強對此表示，有關公投的行政作業部分，國民黨團內部有很多意見交流與討論。目前在野黨於立法院提出6項公投，就是先提出來讓大家討論，最後慢慢會形成共識，最後也有可能會再減少，然後在野黨推出一個共識版。

羅智強表示，中選會本來就要關切相關選務成本與時間問題，而在野黨針對公共政策推動人民公投案，也將會整體思考選務成本與相關問題。

游盈隆 公投 羅智強

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