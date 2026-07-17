巴紐片面宣布關我駐處 牛煦庭籲政府：務實面對兩岸關係

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）日前重申一中政策，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」。國民黨立委羅智強今表示，馬政府時期維持邦交國22個，民進黨政府時直接腰斬，捍衛邦交是政府責任；國民黨立委牛煦庭呼籲，務實面對兩岸關係。

特卡琴科透過臉書貼出聲明，重申一中政策，將關閉台灣設立於巴紐首都莫士比港的經濟辦事處，並提到今年是巴紐與中國建交第50年。

聲明指出，巴紐政府宣布，立即停止「中華台北經濟辦事處（台灣）」在該國的運作，並關閉其在巴紐境內的實體辦公據點。這項決定是依據國家執行委員會決議作出。根據該行政命令，於巴紐司法管轄範圍內，「中華台北」的實體存在將不再獲得承認，也不再被視為必要。

羅智強說，中共打壓中華民國的外交不是從今天開始，我國外交空間一直處在相當困難的處境。馬政府時，能把邦交國維持在22個，但到民進黨政府時直接腰斬，這是事實。

羅智強說，再怎麼困難，捍衛邦交國就是政府的責任。捍衛邦誼乃至於拓展外交、拓展館處，包括館處名稱、館處服務海外僑民的功能，這都是政府應該要努力做的，希望外交部再加把勁。

牛煦庭表示，巴紐跟我方關係過去還算緊密，現在出現這樣的事情，表示北京方動作顯然沒有停，外交部應該要及時且快速做出因應跟掌握，現外交部的是不同意這樣的安排，該照樣運作也會照樣運作，但能不能完成，有賴外交同仁的運作，希望外交部加油且盡速努力。

牛煦庭表示，終究要務實面對兩岸關係，不管喜不喜歡，這樣的狀況始終會發生，不要讓這樣的狀況損及中華民國的國家利益，這是外交部非常重要的任務目標，希望外交部好好加油。