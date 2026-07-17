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駁斥馬以南聲明 馬英九基金會稱「遺憾」：盡力溝通化解誤會

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。圖／聯合報系資料照
中華民國前總統馬英九（右）與大姊馬以南（左）。圖／聯合報系資料照

前總統馬英九大姊馬以南昨晚透過律師發出3點聲明，表示未來再有以馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。馬英九基金會今日表示對該聲明感到非常遺憾。馬以南是馬英九家人，對馬英九用心至深的基金會有所誤解，基金會方面將盡力溝通，盼化解誤會、讓馬家人共同支持馬英九做的所有決定。

馬英九基金會同時嚴正駁斥，基金會中目前絕對沒有任何人未經馬英九本人親自同意利用其名義，進行不必要的行為或發布訊息。至於馬以南所稱之「輔助宣告案」，台北地方法院家事法庭仍在審理中尚未裁定，馬英九無論在法律上或事實層面都是具有完全行為能力之人，無庸置疑。

馬英九基金會也強調，調查、追究前執行長蕭旭岑與王光慈涉嫌侵占與背信之責任，乃是馬英九親自指示貼身祕書，致電國安會前秘書長金溥聰請其協助處理，絕非金溥聰欲利用馬英九行政治鬥爭，馬英九本人特別針對此點澄清如上。

馬英九基金會最後強調，不論是家人或舊屬，都是為了馬英九著想，只是方法上尚無共識。家人之間「誤會宜解不宜結」，希望這場風波盡快落幕，讓馬英九與家人都能恢復平靜的生活，基金會也能持續正常運作，以達成其設立的初衷。

馬英九 馬以南

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