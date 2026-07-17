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羅智強酸卓榮泰：不要切香腸式道歉 要有點誠意

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照

中聯油脂問題油事件持續延燒，今日再度發現有一個批號出問題，行政院長卓榮泰為此致歉。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，滿不滿意由全民決定；國民黨立委羅智強表示，大家可看到卓榮泰日前在立法院的傲慢態度如何，道歉有點誠意，不要做這種切香腸式的道歉。

卓榮泰今到宜蘭出席仰山文教基金會「墨痕詩述－台灣百年追尋」展覽開幕式，表示今天又發現有一個批號出現問題，竟不在事先得知的29項批號中，對於行政單位沒辦法在第一時間查處，要求獲得完全真實的資訊，「這個部分我真的深感抱歉」，強調會繼續追查事實真相，完整所有資訊。

林沛祥說，總算道歉了，當初的先例是怎麼做的，現在就應該回歸到之前有效良好的先例。記得當初在頂新食安風暴時，時任行政院長江宜樺兩次在國會90度鞠躬道歉，這是行政院長應該負責的態度。卓榮泰有道歉，但滿不滿意由全民決定。

羅智強表示，卓榮泰連道歉都要切香腸，油品的危機處理切香腸，連道歉都要切香腸，壓力到哪裡，道歉到哪裡。江宜樺在當時是直接面對油品風暴，在國會鞠躬道歉，沒有閃躲。

羅智強表示，大家可以看到卓榮泰日前在立法院的態度是如何，傲慢的態度是如何，低頭道歉有誠意點比較好，不要做這種切香腸式的道歉，感覺上好像是迫不得已才道歉。

羅智強說，拜託卓榮泰評論一下，民進黨發言人吳崢說「又不是我逼大家吃毒油，跟我大小聲幹嘛」，能不能請民進黨主席賴清德跟卓榮泰來回應一下，好好告訴大家，為什麼黨的發言人要這麼說。

卓榮泰 中聯 宜蘭

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