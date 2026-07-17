嗆簡舒培「索資佛地魔」？蔣萬安：她笑得開心但公務員心在淌血

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，與民進黨議員簡舒培針對遮陽閃預算爭鋒相對，兩人還爭論到索資，蔣更怒嗆簡是「索資佛地魔」，為何會用「佛地魔」？蔣萬安上午受訪指出，簡議員對於她大量索資，是「議會索資佛地魔」，她笑得開心，但市府基層公務人員心在淌血，情何以堪。

蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪指出，昨天在議會現場，大家都看到，簡議員對於她大量索資，是「議會索資佛地魔」，她很自滿，她笑得開心，但是市府基層公務人員心在淌血，情何以堪？

他說，這些大量報復性索資，其實基層公務人員已經承受不住，他一再的呼籲要回歸到合理的索資，議會很多議員也都願意互相有問政需求，市府有充裕的時間把完整的資料提供，而不是這樣藉由索資採取報復的手段。

蔣萬安指出，看到很多基層公務員已經受不了，也出面來說明這些事情，所以，他還是一樣，身為市府大家長，當基層公務員已經被這樣的事情壓得喘不過氣來，甚至很多優秀的市府同仁，也不願意繼續待在這樣的崗位上面，他必須站出來捍衛他們的權益，大聲的為他們發聲。