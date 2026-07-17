快訊

許維恩上廁所驚魂！ 手機被女兒誤發限動 6小時後才發現傻眼

世足賽／將出席決賽！川普支持哪隊？白宮：他會給有趣答案

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

嗆簡舒培「索資佛地魔」？蔣萬安：她笑得開心但公務員心在淌血

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，與民進黨議員簡舒培針對遮陽閃預算爭鋒相對，兩人還爭論到索資，蔣更怒嗆簡是「索資佛地魔」，為何會用「佛地魔」？蔣萬安上午受訪指出，簡議員對於她大量索資，是「議會索資佛地魔」，她笑得開心，但市府基層公務人員心在淌血，情何以堪。

蔣萬安上午出席2026第11屆台北夏季旅展受訪指出，昨天在議會現場，大家都看到，簡議員對於她大量索資，是「議會索資佛地魔」，她很自滿，她笑得開心，但是市府基層公務人員心在淌血，情何以堪？

他說，這些大量報復性索資，其實基層公務人員已經承受不住，他一再的呼籲要回歸到合理的索資，議會很多議員也都願意互相有問政需求，市府有充裕的時間把完整的資料提供，而不是這樣藉由索資採取報復的手段。

蔣萬安指出，看到很多基層公務員已經受不了，也出面來說明這些事情，所以，他還是一樣，身為市府大家長，當基層公務員已經被這樣的事情壓得喘不過氣來，甚至很多優秀的市府同仁，也不願意繼續待在這樣的崗位上面，他必須站出來捍衛他們的權益，大聲的為他們發聲。

簡舒培 蔣萬安 公務員

延伸閱讀

蔣萬安怒嗆簡舒培「索資佛地魔」 沈伯洋：權力傲慢、到底有何不能說

從遮陽傘到索資…蔣萬安嗆簡舒培「索資佛地魔」 簡：覺得不法可去告

蔣萬安缺席府級食安會逾7成 沈伯洋酸：這就是雙標

蔣萬安赴議會施政報告 綠營杯葛轟北市淹水、砍樹「拉起萬安警報」

相關新聞

酸三立是金鐘鐵打得標者 王鴻薇：連11年轉播權 金額暴增近3倍

國民黨立委王鴻薇今上午表示，歷史最悠久的官方傳媒獎項金鐘獎頒獎典禮，自從2016年以來至今連續11年，該獎項的媒體採購標案僅由一家媒體：三立電視獨得，經費也暴增近3倍，這就是民進黨執政下的綠色奇蹟：不管金鐘獎獎項得主怎麼變，得標廠商永遠不變。

嗆簡舒培「索資佛地魔」？蔣萬安：她笑得開心但公務員心在淌血

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，與民進黨議員簡舒培針對遮陽閃預算爭鋒相對，兩人還爭論到索資，蔣更怒嗆簡是「索資佛地魔」，為何會用「佛地魔」？蔣萬安上午受訪指出，簡議員對於她大量索資，是「議會索資佛地魔」，她笑得開心，但市府基層公務人員心在淌血，情何以堪。

被指曾任情治佈建人員 立委王定宇：我不是、我沒有

國家發展委員會檔案管理局日前公開解密檔案，指民進黨立委王定宇就讀成功大學期間，曾被登記為情治單位「佈建人員」，並以「同德」為化名，因績效良好獲調增津貼2000元。王定宇今天重申「我不是、我沒有」，並表示當時情治單位鎖定的學運前輩羅正方，昨晚也發文澄清，看完22卷相關資料後，並未發現王定宇的名字。

綠全代會固票大作戰 住飯店、交手機、全程監軍樣樣來

民進黨全國黨代表大會19日登場，今年中執委改選「35搶30」並未同額競爭，派系固票大作戰將再登場，過去派系確保黨代表按照配票計畫票票入匭花招百出，從集體入住飯店、專人看管、一起進入全代會會場，甚至是投完票就要拍照檢查樣樣來，今年勢必將再上演。

中研院士跟台灣米其林評鑑一樣 耽溺於同溫層「自嗨」

兩年一度的中研院院士會議上周舉行。會後，中研院院士、台大前校長管中閔在臉書上有感而發：「幾天看似熱鬧的會議，我注意到社會其實對此並不關心。」管爺之嘆不難理解，簡單類比，就像是：你知道台灣米其林指南下星期要公布最新名單嗎？你還在意台灣有哪些米其林餐廳嗎？社會不關心，只因為這些望重士林的院士跟台灣米其林評鑑一樣，忘了一件事。

王鴻薇促警政署保護 沈伯洋反酸：若真關心為何否決保護台灣人提案

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭人攻擊，國民黨立委王鴻薇昨在立法院內政委員會上建議，警政署要保護民進黨北市長參選人沈伯洋，切勿在選前24小時被不明人士攻擊。沈伯洋今天受訪表示，自己除了是立委外，也是台灣人，面對中國大陸通過民族促進法，對台灣人受到掣肘。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。