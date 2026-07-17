被指曾任情治佈建人員 立委王定宇：我不是、我沒有

國家發展委員會檔案管理局日前公開解密檔案，指民進黨立委王定宇就讀成功大學期間，曾被登記為情治單位「佈建人員」，並以「同德」為化名，因績效良好獲調增津貼2000元。王定宇今天重申「我不是、我沒有」，並表示當時情治單位鎖定的學運前輩羅正方，昨晚也發文澄清，看完22卷相關資料後，並未發現王定宇的名字。

對於當時情治單位如何建立人員資料，以及相關情治工作如何運作，王定宇說，19歲的自己並不清楚，但強調自己不是佈建人員。他表示，自己當時也不是學運核心成員，沒有參與相關決策。

王定宇表示，真正應該被譴責的是當年的國民黨政權，以及利用特務建立白色恐怖的制度；真正應該被追究的則是當年的特務。他認為，若直接以特務所編撰的資料詮釋歷史，並不符合事實，也希望轉型正義不要陷入單純依賴特務資料的問題