陳明祺接受CNN專訪 強調台灣維護台海和平決心

外交部今天表示，政務次長陳明祺美國時間15日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。陳明祺表示，台灣將持續確保台灣海峽維持開放，尊重並維護國際航行及飛越自由，並以提升自我防衛能力及堅定民眾守護家園的決心，維持台海現狀。

外交部上午發布新聞稿指出，陳明祺接受CNN知名節目「The Briefing」主持人Jim Sciutto專訪，就中國持續升高對台軍事威脅、台海安全情勢，以及美國對台軍售等議題說明台灣政府立場。

陳明祺表示，中國對台威脅不僅體現在武力犯台的可能性，更包括每日持續的灰色地帶脅迫，例如不斷在台灣周邊實施軍事演習，以及近期再次派遣海警船在台灣東部海域進行所謂「執法」行動，相關作為均具高度危險性，並對維持台灣海峽開放造成挑戰。

談及美國對台軍售，陳明祺表示，去年美國完成歷來最大規模對台軍售，顯示美方對台灣推動國防改革及強化自我防衛能力的支持，目前相關軍售案仍由美方審議中，台灣予以尊重，但中國持續快速擴張軍力，台灣迫切需要相關防衛能力，以因應日益嚴峻的安全挑戰，台灣已通過部分特別國防預算，展現強化自我防衛能力及維護台海和平穩定的決心。

陳明祺強調，保衛台灣是全體台灣人民的責任。台灣將持續推動國防改革，包括展現自我防衛決心、建構不對稱作戰能力，以及深化與理念相近夥伴的合作，共同維護第一島鏈安全及台海和平穩定。

針對台海安全情勢，陳明祺指出，荷莫茲海峽的重要性凸顯國際海運航道對全球安全與經濟的重要性；如果台灣海峽遭關閉，其後果將難以想像，台灣將持續確保台灣海峽維持開放，尊重並維護國際航行及飛越自由，並以提升自我防衛能力及堅定民眾守護家園的決心，維持台海現狀。

外交部說明，陳明祺此次率團赴美出席國際知名安全對話機制「阿斯本安全論壇」（Aspen SecurityForum）期間接受CNN專訪，並於論壇期間與各國政要、重要學者及意見領袖就區域安全、供應鏈韌性等議題交換意見，並接受多家國際媒體訪問，向國際社會說明台灣立場。