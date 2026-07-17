快訊

許維恩上廁所驚魂！ 手機被女兒誤發限動 6小時後才發現傻眼

世足賽／將出席決賽！川普支持哪隊？白宮：他會給有趣答案

距壩頂溢流口只剩26公分！萬里溪堰塞湖下午5點可能溢流

聽新聞
0:00 / 0:00

陳明祺接受CNN專訪 強調台灣維護台海和平決心

中央社／ 台北17日電

外交部今天表示，政務次長陳明祺美國時間15日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪。陳明祺表示，台灣將持續確保台灣海峽維持開放，尊重並維護國際航行及飛越自由，並以提升自我防衛能力及堅定民眾守護家園的決心，維持台海現狀。

外交部上午發布新聞稿指出，陳明祺接受CNN知名節目「The Briefing」主持人Jim Sciutto專訪，就中國持續升高對台軍事威脅、台海安全情勢，以及美國對台軍售等議題說明台灣政府立場。

陳明祺表示，中國對台威脅不僅體現在武力犯台的可能性，更包括每日持續的灰色地帶脅迫，例如不斷在台灣周邊實施軍事演習，以及近期再次派遣海警船在台灣東部海域進行所謂「執法」行動，相關作為均具高度危險性，並對維持台灣海峽開放造成挑戰。

談及美國對台軍售，陳明祺表示，去年美國完成歷來最大規模對台軍售，顯示美方對台灣推動國防改革及強化自我防衛能力的支持，目前相關軍售案仍由美方審議中，台灣予以尊重，但中國持續快速擴張軍力，台灣迫切需要相關防衛能力，以因應日益嚴峻的安全挑戰，台灣已通過部分特別國防預算，展現強化自我防衛能力及維護台海和平穩定的決心。

陳明祺強調，保衛台灣是全體台灣人民的責任。台灣將持續推動國防改革，包括展現自我防衛決心、建構不對稱作戰能力，以及深化與理念相近夥伴的合作，共同維護第一島鏈安全及台海和平穩定。

針對台海安全情勢，陳明祺指出，荷莫茲海峽的重要性凸顯國際海運航道對全球安全與經濟的重要性；如果台灣海峽遭關閉，其後果將難以想像，台灣將持續確保台灣海峽維持開放，尊重並維護國際航行及飛越自由，並以提升自我防衛能力及堅定民眾守護家園的決心，維持台海現狀。

外交部說明，陳明祺此次率團赴美出席國際知名安全對話機制「阿斯本安全論壇」（Aspen SecurityForum）期間接受CNN專訪，並於論壇期間與各國政要、重要學者及意見領袖就區域安全、供應鏈韌性等議題交換意見，並接受多家國際媒體訪問，向國際社會說明台灣立場。

台海 CNN 外交部

延伸閱讀

蔡其昌22日率團訪美 將晤華府官員、聚焦兩岸國防台美經貿3面向

郭育仁：美國整合第一島鏈擊殺網 慎防中國借機破局

美前大使舉台灣及晶片出口為例 憂川普對中政策軟弱

日經：台灣擬採購數十艘無人艇 抗衡中國海上壓迫

相關新聞

酸三立是金鐘鐵打得標者 王鴻薇：連11年轉播權 金額暴增近3倍

國民黨立委王鴻薇今上午表示，歷史最悠久的官方傳媒獎項金鐘獎頒獎典禮，自從2016年以來至今連續11年，該獎項的媒體採購標案僅由一家媒體：三立電視獨得，經費也暴增近3倍，這就是民進黨執政下的綠色奇蹟：不管金鐘獎獎項得主怎麼變，得標廠商永遠不變。

巴紐片面宣布關我駐處 牛煦庭籲政府：務實面對兩岸關係

巴布亞紐幾內亞外交部長特卡琴科（Justin Tkatchenko）日前重申一中政策，宣布將「立即關閉我駐巴紐代表處並停止運作」。國民黨立委羅智強今表示，馬政府時期維持邦交國22個，民進黨政府時直接腰斬，捍衛邦交是政府責任；國民黨立委牛煦庭呼籲，務實面對兩岸關係。

駁斥馬以南聲明 馬英九基金會稱「遺憾」：盡力溝通化解誤會

前總統馬英九大姊馬以南昨晚透過律師發出3點聲明，表示未來再有以馬英九名義或簽署的任何文件行為，將依法追究法律責任。馬英九基金會今日表示對該聲明感到非常遺憾。馬以南是馬英九家人，對馬英九用心至深的基金會有所誤解，基金會方面將盡力溝通，盼化解誤會、讓馬家人共同支持馬英九做的所有決定。

羅智強酸卓榮泰：不要切香腸式道歉 要有點誠意

中聯油脂問題油事件持續延燒，今日再度發現有一個批號出問題，行政院長卓榮泰為此致歉。國民黨立院黨團書記長林沛祥說，滿不滿意由全民決定；國民黨立委羅智強表示，大家可看到卓榮泰日前在立法院的傲慢態度如何，道歉有點誠意，不要做這種切香腸式的道歉。

毒油風暴延燒....卓榮泰訪宜蘭 民眾黨參選人拉布條要求下台負責

中聯油脂致癌油風暴持續擴大，今天又發現有一個批號出問題。行政院長卓榮泰今天到宜蘭參與仰山基金會活動時，遭到民眾黨3位參選人拉布條抗議，批卓揆態度傲慢，要求下台負責。卓在現場接受媒體聯訪時，則是首度公開道歉。

嗆簡舒培「索資佛地魔」？蔣萬安：她笑得開心但公務員心在淌血

台北市長蔣萬安昨赴議會施政報告，與民進黨議員簡舒培針對遮陽閃預算爭鋒相對，兩人還爭論到索資，蔣更怒嗆簡是「索資佛地魔」，為何會用「佛地魔」？蔣萬安上午受訪指出，簡議員對於她大量索資，是「議會索資佛地魔」，她笑得開心，但市府基層公務人員心在淌血，情何以堪。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。