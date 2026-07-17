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林佳龍：台美共生型夥伴關係 打造AI產業生態系

中央社／ 台北17日電

外交部長林佳龍16日出席「2026財訊趨勢論壇」，詳述台美深化貿易、投資及AI合作夥伴關係。他表示，台美關係已提升為涵蓋經濟安全、科技創新與產業共創的「共生型夥伴關係」，雙方透過優勢互補，可共同打造完整AI產業生態系。

外交部發布新聞稿指出，林佳龍昨天出席「2026財訊趨勢論壇－投資美國新趨勢 布局東進大商機」，並以「台美共生夥伴關係：從貿易、投資到共創AI盛世」，進行專題演講，向產業界說明台美經貿合作現況，並介紹雙邊未來具潛力的合作領域。

林佳龍說明，台美關係已由傳統經貿往來，提升為涵蓋經濟安全、科技創新與產業共創的共生型夥伴關係。面對美國川普政府將經濟安全提升至國家安全層級，台美合作也迎來新的契機，雙方今年已簽署「台美對等貿易協定」與「台美投資合作備忘錄」，並推動「矽盛世宣言」及發布「台美經濟安全聯合聲明」，深化高科技、先進製造、半導體及關鍵科技合作，共同提升供應鏈安全與韌性。

林佳龍強調，人工智慧（AI）將成為全球經濟成長的重要引擎，台灣在晶片製造與硬體領域具領先優勢，美國強於軟體及應用創新，雙方透過優勢互補，可共同打造完整AI產業生態系，拓展國防、醫療、金融與智慧製造等多元應用。

經濟部政務次長江文若致詞表示，台灣近年對美投資大幅成長，美國已成為台灣最大貿易夥伴。隨著全球進入AI時代，台灣憑藉AI伺服器及相關基礎設施的製造實力，持續深化與美國企業的合作。為服務赴美布局的台商，經濟部已在達拉斯及鳳凰城設立「台灣貿易中心」，提供市場拓展、法律稅務諮詢及供應鏈鏈結等服務。

外交部說，此次論壇旨在增進台灣企業對台美經貿關係、赴美投資趨勢與全球供應鏈布局的瞭解，進一步促進台美產業鏈結。約有400名來自金融、資通訊及製造等產業的企業中高階主管與會。

林佳龍 台美關係 供應鏈

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