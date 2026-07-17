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王鴻薇促警政署保護 沈伯洋反酸：若真關心為何否決保護台灣人提案

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨北市參選人沈伯洋今到西湖市場掃街。記者邱書昱／攝影
民進黨北市參選人沈伯洋今到西湖市場掃街。記者邱書昱／攝影

印太戰略智庫執行長矢板明夫日前遭人攻擊，國民黨立委王鴻薇昨在立法院內政委員會上建議，警政署要保護民進黨北市長參選人沈伯洋，切勿在選前24小時被不明人士攻擊。沈伯洋今天受訪表示，自己除了是立委外，也是台灣人，面對中國大陸通過民族促進法，對台灣人受到掣肘。

沈伯洋今早到西湖市場掃街，掃街前受訪說，大家對於他的安全當然是非常感謝，但他作為立法委員，也是一位台灣人、台北市民，真正需要被保護的是全體的台灣人。尤其中國大陸日前通過「民族團結進步促進法」時寫了一個決議，應該要盡快建立制度保護台灣人，但是卻被國民黨否決。

他說，如果說真的是關心的話，在那個時候就不應該否決這個決議，應以保護台灣人為執念，而不是現在說要保護沈伯洋而已。

沈伯洋說，這兩年國民黨特別保護和關心他，但還是想要強調，中國大陸的威脅無所不在，要威脅的更是每一個台灣人都可能會受到「民族團結進步促進法」法律範圍的掣肘，要注意的是，如何在這樣制度上保護每一個人、要怎麼透明化及出國時留意相關風險。

他說，所以當民進黨提出這些法案、提出這些決議時，卻在這兩年多來，一次一次的被否決，那麼國民黨到底有沒有在關心台灣人？覺得這個應該是不攻自破。

王鴻薇 沈伯洋 警政署

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