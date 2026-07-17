酸三立是金鐘鐵打得標者 王鴻薇：連11年轉播權 金額暴增近3倍

國民黨立委王鴻薇今上午表示，歷史最悠久的官方傳媒獎項金鐘獎頒獎典禮，自從2016年以來至今連續11年，該獎項的媒體採購標案僅由一家媒體：三立電視獨得，經費也暴增近3倍，這就是民進黨執政下的綠色奇蹟：不管金鐘獎獎項得主怎麼變，得標廠商永遠不變。

王鴻薇指出，從政府採購網可發現，由文化部影視及流行音樂產業局主辦的金鐘獎，從2016年開始一路到2026年為止，得標廠商都是三立。就算2023年金鐘58屆時，在典禮緬懷故片段中，錯放「在世導演」照片，甚至在金鐘官網疑似提前暴雷得獎者訊息，之後都能夠繼續得標。難道國家級文化獎勵活動，台灣難道沒有其他電視台有能力承攬金鐘了嗎？為何誤植、暴雷過的廠商，還能夠繼續承攬金鐘獎活動？

王鴻薇表示，不只是連續11年，採購金額還年年提升，加上契約變更、後續擴充，讓採購金額從2016年2500萬，到2025、2026年的7433萬、6995萬將近3倍成長。

王鴻薇表示，在立法院審查預算時，她也針對政府媒體採購長期集中特定媒體的狀況提出質疑。每次質詢部會時，部會首長總是會說一切程序都是依照採購法合法辦理，然而卻都非常巧合的由同一家媒體得標，而且又是出過包的廠商，難道每次在評選時，包含局長、副局長在內的評選委員都不知道嗎？因此，她也針對文化部的媒體宣導費凍結，只要文化部提出相關檢討報告就可以解凍。

王鴻薇強調，當國家文化活動長期由特定媒體的承攬，受損的是全台灣的文化競爭力，更是國人的權益，因此在立法院必須嚴格審查相關預算，才能讓文化更多元發展。